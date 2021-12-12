Офисное здание «Пикры» продают на 70 млн рублей дешевле

Здание завода «Пикра» снова выставлено на продажу за 210 млн рублей. Продажей занимается риелторская компания «Новострой Инвест».

Офисное здание бизнес-комплекса «ПИКРА» расположено в административном центре Свердловского района на правом берегу Красноярска по адресу: 60 лет Октября, 90, в 15 минутах езды от центра города, рядом с Николаевским и Коммунальным мостами, которые связывают районы правого и левого берега города».

Сообщается, что бизнес-центр работает с федеральными арендаторами (с долгосрочными договорами), также среди арендаторов перечисляются детский бассейн, столовая «Съем слона» и другие.

Напомним, что продать производственные площади пивоваренного завода в Красноярске планировали еще в 2019 году. Тогда собственники установили цену в 280 млн рублей, что по оценкам экспертов издания «Коммерсант», составляло 65% от рыночной стоимости объекта.

Также в марте 2019 года «Балтика» выставила на продажу 12 зданий бывшего завода «Пикра» общей площадью около 46 тыс. кв. м и около 4,8 га земли под ними. Поиском новых владельцев для недвижимости занималась консалтинговая компания в сфере недвижимости Knight Frank. Одновременно были выставлены на продажу цеха «Балтики» в Челябинске.

Деятельность производственной площадки в Красноярске остановили в 2015 году, производитель объяснил это падением рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой, несбалансированным регулированием и налогообложением отрасли в РФ.

Год спустя, в феврале 2016 года, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский инициировал возрождение завода. Начался поиск инвестора. Во время Красноярского экономического форума в том же году сообщалось, что инвестор найден, однако имя его не разглашалось. Назывались и сроки перезапуска завода: июнь…июль 2016 года. Однако в марте 2016 года стало известно, что «Балтика» пока не готова расстаться со своей площадкой.

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