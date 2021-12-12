Офисное здание «Пикры» продают на 70 млн рублей дешевле
Здание завода «Пикра» снова выставлено на продажу за 210 млн рублей. Продажей занимается риелторская компания «Новострой Инвест».
Офисное здание бизнес-комплекса «ПИКРА» расположено в административном центре Свердловского района на правом берегу Красноярска по адресу: 60 лет Октября, 90, в 15 минутах езды от центра города, рядом с Николаевским и Коммунальным мостами, которые связывают районы правого и левого берега города».
Сообщается, что бизнес-центр работает с федеральными арендаторами (с долгосрочными договорами), также среди арендаторов перечисляются детский бассейн, столовая «Съем слона» и другие.
Напомним, что продать производственные площади пивоваренного завода в Красноярске планировали еще в 2019 году. Тогда собственники установили цену в 280 млн рублей, что по оценкам экспертов издания «Коммерсант», составляло 65% от рыночной стоимости объекта.
Также в марте 2019 года «Балтика» выставила на продажу 12 зданий бывшего завода «Пикра» общей площадью около 46 тыс. кв. м и около 4,8 га земли под ними. Поиском новых владельцев для недвижимости занималась консалтинговая компания в сфере недвижимости Knight Frank. Одновременно были выставлены на продажу цеха «Балтики» в Челябинске.
Деятельность производственной площадки в Красноярске остановили в 2015 году, производитель объяснил это падением рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой, несбалансированным регулированием и налогообложением отрасли в РФ.
Год спустя, в феврале 2016 года, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский инициировал возрождение завода. Начался поиск инвестора. Во время Красноярского экономического форума в том же году сообщалось, что инвестор найден, однако имя его не разглашалось. Назывались и сроки перезапуска завода: июнь…июль 2016 года. Однако в марте 2016 года стало известно, что «Балтика» пока не готова расстаться со своей площадкой.
По теме
-
«Пятерочку» в здании киноцентра «Пикра» откроют второй раз
Супермаркет федеральной сети официально открылся в конце марта, однако проработал недолго. Представители ритейлера намерены возобновить работу торговой точки «после коронавируса».29.04.2020Новости ДККрасноярск
-
Итоги-2019. Открытия и закрытия красноярских компаний
Следующая серия проекта «Итоги-2019» от портала DK.RU посвящена самым заметным стартам и финишам красноярского бизнеса. Речь в основном пойдет о заведениях общественного питания. Но не только.30.12.2019Новости ДККрасноярск
-
«Балтика» прокомментировала ЧП на предприятии: накануне там произошел прорыв паропровода
В связи с чрезвычайным происшествием компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации.12.11.2019Новости ДККрасноярск
-
Площадку завода «Балтика» в Красноярске продают с «безумным» дисконтом
Производственную площадку выставляли на продажу в 2015 году, но позже собственник заявил, что не готов расставаться с площадями. Сейчас планы изменились.24.09.2019Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске Центральный парк лишают муниципальных строений
Арендаторы имущества проиграли апелляцию. Они безрезультатно судятся с мэрией уже в четвертый раз10.06.2019Новости ДККрасноярск
-
«Балтика» выставила на продажу здания и участок завода «Пикра» в Красноярске
На продажу также выставлена производственная площадка в Челябинске, принадлежащая «Балтике». Ранее красноярскому заводу искали инвестора, который перезапустит производство, но безуспешно.14.03.2019Новости ДККрасноярск