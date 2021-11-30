Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Соучредитель ресторана All You Need и лаунж-бара Circle продает свои бизнесы

Соучредитель ресторана All You Need и лаунж-бара Circle продает свои бизнесы
Иллюстрация: avito.ru

Заведения продаются одним лотом, но можно выкупить и долю. Причиной продажи стали разногласия между владельцами.

#НОВОСТИ
В Красноярске выставили на продажу домашний ресторан All You Need и лаунж-бар Circle. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.
 
Оба заведения расположены на проспекте Мира, 29 (перекресток с улицей Парижской Коммуны). Если верить объявлению, средняя их выручка составляет 1,5 млн рублей в месяц при рентабельности 17-20%. За оба продавец хочет 13 млн рублей, но рассматривает и продажу по долям. 
Владельцами All You Need и Circle являются Никита Лучинкин и Сергей Ломанов (младший). Как Лучинкин пояснил «Проспекту Мира», причиной продажи стало несовпадение взглядов учредителей на ведение бизнеса.
Возможны абсолютно разные варианты за исключением того, что и я, и Ломанов остаются оба в проекте», — сказал он изданию.
Ресторан All You Need открылся в Красноярске в конце марта 2020 года и практически сразу влетел в локдаун. В итоге Circle Лучинкин и Ломанов открыли только в октябре того же года, а в ноябре — кафе Common Place (которое, кстати, пока не продается). Насколько доходными оказались эти проекты по итогу 2020-го, понять сложно — за партнерами числится только одна фирма — «Все что нужно» (51% принадлежит Лучинкину). Она была зарегистрирована в октябре 2019 года, а в 2020-м показала чистый убыток в 1,3 млн рублей при 9,5 млн выручки.
 
Также Никита Лучинкин является совладельцем компании «Президент одобрил» с долей 30%. Она управляет заведением The Welcome Bar, который продолжает работать, несмотря на ограничения. Долю в этом бизнесе Лучинкин тоже готов продать.
 
Читайте также:
Гастропаб «Свинья и бисер» в Красноярске снова начал работать

Чуть больше месяца заведение было закрыто. Причина: ему обновляли техническую часть и интерьер.

Евгений Пономарев заморозил проект на Свободном

Заведение нового для ресторатора формата должно было открыться пару месяцев назад, но теперь оно отложено и причина не в пандемии ( или не только в ней).

Совладелец сети «Суши Мастер» купил франшизу красноярской «ЁбиДоёби»

Развивать ее он планирует в 43 городах России. Запуск большей части планируется в горизонте двух месяцев.

Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском краеХоди «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
  • Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершеноРасследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
  • Мэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублейМэру Красноярска увеличат зарплату до 300 тыс. рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.