Соучредитель ресторана All You Need и лаунж-бара Circle продает свои бизнесы

Заведения продаются одним лотом, но можно выкупить и долю. Причиной продажи стали разногласия между владельцами.

В Красноярске выставили на продажу домашний ресторан All You Need и лаунж-бар Circle. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.

Оба заведения расположены на проспекте Мира, 29 (перекресток с улицей Парижской Коммуны). Если верить объявлению, средняя их выручка составляет 1,5 млн рублей в месяц при рентабельности 17-20%. За оба продавец хочет 13 млн рублей, но рассматривает и продажу по долям.

Владельцами All You Need и Circle являются Никита Лучинкин и Сергей Ломанов (младший). Как Лучинкин пояснил « Проспекту Мира », причиной продажи стало несовпадение взглядов учредителей на ведение бизнеса.

Возможны абсолютно разные варианты за исключением того, что и я, и Ломанов остаются оба в проекте», — сказал он изданию.

Ресторан All You Need открылся в Красноярске в конце марта 2020 года и практически сразу влетел в локдаун. В итоге Circle Лучинкин и Ломанов открыли только в октябре того же года, а в ноябре — кафе Common Place (которое, кстати, пока не продается). Насколько доходными оказались эти проекты по итогу 2020-го, понять сложно — за партнерами числится только одна фирма — «Все что нужно» (51% принадлежит Лучинкину). Она была зарегистрирована в октябре 2019 года, а в 2020-м показала чистый убыток в 1,3 млн рублей при 9,5 млн выручки.

Также Никита Лучинкин является совладельцем компании «Президент одобрил» с долей 30%. Она управляет заведением The Welcome Bar, который продолжает работать, несмотря на ограничения. Долю в этом бизнесе Лучинкин тоже готов продать.

