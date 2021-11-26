Совладелец сети «Суши Мастер» купил франшизу красноярской «ЁбиДоёби»

Развивать ее он планирует в 43 городах России. Запуск большей части планируется в горизонте двух месяцев.

Миллиардер Алекс Яновский приобрел франшизу «ЁбиДоёби», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в компании.

Тиражировать франшизу Яновский намерен в 43 городах России, на базе принадлежащей ему сети «Суши Мастер». Большая часть точек должна начать работать в ближайшие два месяца.

По данным издания, первая точка, которая открылась в Нижнекамске, в октябре 2021 года показала выручку в 1,2 млн рублей. Ожидается, что к концу 2022-го она (выручка) увеличится до 55 млн.

Стоимость сделки не раскрывается. Однако известно, что стоимость франшизы «ЁбиДоёби» на один город колеблется от 390 тысяч рублей до 990 тысяч рублей, в зависимости от размера населенного пункта.

Напомним, что компания «ЁбиДоёби» появилась на рынке в начале 2016 года. Создали ее два красноярца — Константин Зимен и Дмитрий Прадед. Буквально через несколько месяцев — в марте — она начала предлагат ь свою франшизу. Сейчас, если верить сайту компании, под ее вывеской работает 49 филиалов в 39 городах — от Калининграда до Владивостока.

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