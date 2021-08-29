«Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем
Сооснователь сети сообщает, что из-за рекламного креатива компании и ее владельцам угрожали расправой. С 26 августа сайт бренда подвергается DDOS-атакам.
14 августа в социальных сетях «Ёбидоёби» появился новый пост. На фотографии – темнокожий мужчина в окружении трех девушек. Все улыбаются и едят. 24 августа был опубликован еще один креатив: на фото тот же темнокожий мужчина, но в этот раз в одиночестве.
Посты появились во всех группах городов, где есть собственная точка или франшиза «Ёбидоёби». Однако сперва неприемлемыми новые креативы показались только подписчикам из родного Красноярска.
24 августа появились комментарии к посту от 14-го августа с обвинениями «Ёбидоёби» в «пропаганде мультикультурализма», далее пошли в ход угрозы расправы", — сообщает Константин Зимен.
Далее в инстаграме сети «Ёбидоёби», основанной в 2016 году в Красноярске, но сейчас работающей по всей России, появился пост с извинениями.
От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Прежде всего мы хотим делать качественный продукт, который радует наших клиентов», — сказано в инстаграме компании.
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