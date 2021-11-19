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Евгений Пономарев заморозил проект на Свободном

Помещение, где должно было открыться новое заведение, июнь, 2021 года
Помещение, где должно было открыться новое заведение, июнь, 2021 года. Иллюстрация: Евгений Пономарев/Instagram

Заведение нового для ресторатора формата должно было открыться пару месяцев назад, но теперь оно отложено и причина не в пандемии ( или не только в ней).

#НОВОСТИ
Ресторатор Евгений Пономарев (проекты «Панда и Гусь», «Нет проблем бар», Yushin Brothers) приостановил работы по новому заведению, которое он собирался открыть в Железнодорожном районе Красноярска.
 
Заведение должно было появиться на проспекте Свободный, 34/2 (рядом с фитнес-клубом Брайт Фит и Davinci Family Fitness). Это должен был быть фуд-корт с лапшичной «Панда и Гусь», суши-баром и кофейней.
 
Работать над этим проектом Пономарев начал в июне 2021 года и планировал открыться уже в сентябре. Однако, как он рассказал DK.RU, владелец здания так и не закончил его строительство и ремонт. А учитывая последние антиковидные нововведения для общипита, ресторатор и решил поставить проект на паузу.
Это заведение по-прежнему мне интересно. Я не отказываюсь от него, но вернусь к проекту только тогда, когда помещение будет полностью готово для работы общепита», — сказал Пономарев.
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После введения новых ограничений, выручка его заведений заметно снизилась. Обратившись к горожанам, ресторатор рассчитывает компенсировать это падение.

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Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.

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Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.

Автор: Евгений Волошинский
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