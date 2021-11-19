Евгений Пономарев заморозил проект на Свободном
Заведение нового для ресторатора формата должно было открыться пару месяцев назад, но теперь оно отложено и причина не в пандемии ( или не только в ней).
Это заведение по-прежнему мне интересно. Я не отказываюсь от него, но вернусь к проекту только тогда, когда помещение будет полностью готово для работы общепита», — сказал Пономарев.
После введения новых ограничений, выручка его заведений заметно снизилась. Обратившись к горожанам, ресторатор рассчитывает компенсировать это падение.
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Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.
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Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.