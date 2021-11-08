Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске

Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.

Ресторанная сеть 075 group пополнится двумя новыми заведениями в Красноярске. Об этом DK.RU рассказал ее владелец Александр Митраков.

О первом из них ресторатор рассказывал еще в ноябре 2020 года. Это будет ресторан авторской азиатской кухни с довольно высоким средним чеком и посадкой около 90 мест. Второе заведение тоже будет не из дешевых и такой же посадкой. Что же касается его кухни, то она будет больше ориентирована на запад — точнее Митраков обещал рассказать позже, уточнив лишь, что подобной кухни в Красноярске сейчас нет.

Сейчас ресторатор ищет помещения под свои проекты. В аренду. Ему нужны площади от 300 кв.м., с несколькими входами и возможностью организации летней террасы.

Без последнего мы вообще не будем рассматривать помещения, потому что сейчас это обязательное условие для подобного проекта, чтобы быть успешным», — говорит Митраков.

Общий объем инвестиций владелец 075 group оценивает примерно в 75 млн рублей. Когда эти деньги окупятся, он прогнозировать не решается — слишком много переменных на рынке.

Напомним, что недавно Александр Митраков открыл новый ресторан Mike&Molly в районе ТРЦ «Планета», закрыв работавшее ранее, но не оправдавшее ожиданий, одноименное заведение на Партизана Железняка.

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