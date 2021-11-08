Александр Митраков ищет помещения под новые рестораны в Красноярске
Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.
Без последнего мы вообще не будем рассматривать помещения, потому что сейчас это обязательное условие для подобного проекта, чтобы быть успешным», — говорит Митраков.
Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.
Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.
Красноярским ресторанам снова ужесточили режим
С 19 октября в Красноярском крае вводятся новые ограничения для предприятий общественного питания и общественных пространств. Ранее правительство края сообщило о введении QR-кодов.