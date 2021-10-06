Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири

Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.

Три первых места в рейтинге лучших ресторанов Сибири по версии премии WHERETOEAT заняли заведения из Красноярска, сообщает оргкомитет премии.

Первую строчку занял ресторан 0.75 Please, вторую — Tunguska, а третью — «Чешуя».

В первую десятку рейтинга сибирских ресторанов вошло пять заведений из Красноярска, три — из Новосибирска и по одному из Иркутска и Томска. В итоге выглядит она так:

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск; Tunguska, Красноярск; «Чешуя», Красноярск; «33 вино и тапас», Иркутск; Fresco, Красноярск; Pardon My French, Новосибирск; «Жан Хуан Лу», Новосибирск; «Булгаков», Красноярск; «Коробок», Новосибирск; «Кухтерин», Томск.

Лучшим шеф-поваром Сибири признали Романа Киселёва из красноярского 0.75 Please, а лучшим сомелье — Александра Волощука оттуда же. Лучшим баром стал новосибирский HIDE, а официантом (по версии сервиса «нетмонет») — Михаил Голобоков из Fresco (Красноярск).

Новосибирский ресторан #СибирьСибирь стал победителем в специальной номинации «Выбор СМИ», а премию «За вклад в развитие гастрономической культуры региона» получил управляющий партнер Bellini group Алексей Горенский, являющийся директором Института Гастрономии в Красноярске и доцентом кафедры «Высшая школа ресторанного менеджмента».

В этом году премия WHERETOEAT SIBERIA вручалась впервые. На нее претендовало 50 ресторанов из Абакана, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Красноярских среди них было 11, а новосибирских — 17.

Победителя определяло голосование сотни экспертов из различных городов Сибири.

Напомним, что 0.75 Please и Tunguska в прошлом году вошли в общероссийский рейтинг WHERETOEAT, заняв там 37 и 40 строчки соответственно. А Роман Киселёв признавался лучшим шефом Сибири по версии премии «Шеф-повар года».