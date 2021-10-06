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Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири

Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Иллюстрация: wheretoeat.ru

Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.

#НОВОСТИ
Три первых места в рейтинге лучших ресторанов Сибири по версии премии WHERETOEAT заняли заведения из Красноярска, сообщает оргкомитет премии.
 
Первую строчку занял ресторан 0.75 Please, вторую — Tunguska, а третью — «Чешуя».
 
В первую десятку рейтинга сибирских ресторанов вошло пять заведений из Красноярска, три — из Новосибирска и по одному из Иркутска и Томска. В итоге выглядит она так:
  1. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
  2. Tunguska, Красноярск;
  3. «Чешуя», Красноярск;
  4. «33 вино и тапас», Иркутск;
  5. Fresco, Красноярск;
  6. Pardon My French, Новосибирск;
  7. «Жан Хуан Лу», Новосибирск;
  8. «Булгаков», Красноярск;
  9. «Коробок», Новосибирск;
  10. «Кухтерин», Томск.
Лучшим шеф-поваром Сибири признали Романа Киселёва из красноярского 0.75 Please, а лучшим сомелье — Александра Волощука оттуда же. Лучшим баром стал новосибирский HIDE, а официантом (по версии сервиса «нетмонет») — Михаил Голобоков из Fresco (Красноярск).
 
Новосибирский ресторан #СибирьСибирь стал победителем в специальной номинации «Выбор СМИ», а премию «За вклад в развитие гастрономической культуры региона» получил управляющий партнер Bellini group Алексей Горенский, являющийся директором Института Гастрономии в Красноярске и доцентом кафедры «Высшая школа ресторанного менеджмента».
 
В этом году премия WHERETOEAT SIBERIA вручалась впервые. На нее претендовало 50 ресторанов из Абакана, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Красноярских среди них было 11, а новосибирских — 17.
 
Победителя определяло голосование сотни экспертов из различных городов Сибири.
 
Напомним, что 0.75 Please и Tunguska в прошлом году вошли в общероссийский рейтинг WHERETOEAT, заняв там 37 и 40 строчки соответственно. А Роман Киселёв признавался лучшим шефом Сибири по версии премии «Шеф-повар года».
Автор: Евгений Волошинский
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