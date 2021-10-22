В Красноярске откроется новый ресторан Mike&Molly

Одноименное заведение, работавшее на Партизана Железняка, переехало ближе к «Планете». При этом оно сменило не только прописку, но и подход к кухне и обслуживанию.

Ресторанная группа 075GROUP открывает в Красноярске новый итальянский ресторан Mike&Molly. Об этом DK.RU рассказал владелец группы Александр Митраков.

По его словам, расположенный ранее на Партизана Железняка ресторан с тем же названием не показал ожидаемых финансовых результатов и его решили перенести в более перспективное место — на ул. 78 Добровольческой бригады, 23.

Помимо места прописки, вновь открывающемуся Mike&Molly обновили меню — этим занимался бренд-шеф группы Роман Киселёв, который недавно был признан лучшим шеф-поваром Сибири 2021 года по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT.

Роман достаточно долго обучался во Франции и Италии, ставил ресторан Goose Goose — одно из самых мощных итальянских заведений в Петербурге. Мы хотели сделать лучшую Италию в Красноярске и, надеюсь, у нас получилось», — говорит Митраков.

Техническое открытие нового заведения 075GROUP состоится сегодня — 22 октября 2021 года в 17.00. Но процесс его трансформации на этом не закончится — в ближайшее время при нем появится детская комната, пекарня и винный бутик.

Общий объем инвестиций в новый Mike&Molly, по словам Митракова, составил примерно 35 млн рублей. Окупить эти вложения ресторатор планирует за три года. Однако он признает, что этот срок может увеличиться по причине возможных ковидных ограничений.

По сути, это третий Mike&Molly, который Александр Митраков открывает в Красноярске. Но, с учетом закрытия ресторана на Партизана Железняка, их в городе по-прежнему останется два.

Напомним, что в мае 2021 года Александр Митраков заявил, что собирается открыть два новых ресторана — один в Красноярске и один в Новосибирске. Как он пояснил DK.RU, новый Mike&Molly — это то самое красноярское заведение. Детали новосибирского проекта ресторатор пока не раскрывает.

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