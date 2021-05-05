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Александр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и Москве

Александр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и Москве
Иллюстрация: vk.com/o75please

На днях ресторатор анонсировал новый проект, под который сейчас ищет помещения в Красноярске и Новосибирске. Работа же в московском направлении началась несколько месяцев назад.

#НОВОСТИ
Владелец ресторанной группы 075 Group Александр Митраков собирается открыть два новых заведения — в Красноярске и Новосибирске. Об этом он сообщил в соцсетях своей компании.
 
Как он рассказал DK.RU, оба ресторана являются частью одного проекта и будут выполнены в одном стиле с одной гастрономической доктриной.
Это будет не сложная еда, но такая, какой ни в Красноярске, ни в Новосибирске еще не было», — говорит Митраков.
Деталей проекта ресторатор пока не раскрывает, как и сроков открытия — все будет зависеть от того, как скоро будут найдены помещения под эти заведения.
Это будут большие рестораны — примерно на 120 посадочных мест каждый. Соответственно, нам нужны помещения порядка 250-400 „квадратов“. Их поиск мы уже начали», — говорит Митраков.
По его словам, общий объем инвестиций в этот проект составит примерно 50-60 млн рублей. Реализовываться он будет в партнерстве — с кем именно и как будут распределены доли Митраков не уточняет.
 
Напомним, что в ноябре 2020 года Александр Митраков планировал открыть еще четыре новых ресторана — три в Красноярске, один в другом городе (каком именно он тогда не говорил). Как ресторатор рассказала DK.RU, речь идет о Москве.
Работа уже ведется. Открытие запланировано на 2022 год», — сказал он.
Три других, анонсированных прошлогодней осенью, проекта также в силе.
 
Добавим, что на прошлой неделе перечень направлений, в которых работает 075 Group, пополнился кейтерингом.
Автор: Евгений Волошинский
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