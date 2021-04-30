«Белый замок» и банкеты на высоте: 075 Group запустила кейтеринг-ателье

Работать будут в двух форматах — по проверенным, отработанным моделям и индивидуально, под пожелания заказчика. Причем не только на земле, но и в воздухе.

Ресторанная группа 075Group запустила кейтеринг-направление в формате food atelier. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

Это больше, чем просто кейтеринг. Мы работаем в двух направлениях: „от кутюр“ — полностью индивидуальный пошив меню под ваше мероприятие, „прет-а-порте“ — выбор одного из готовых и известных решений», — сказано в посте.

При этом, как рассказали DK.RU в 075, помимо привычного выездного обслуживания в месте, предложенном заказчиком, мероприятие можно будет организовать на эксклюзивной локации. Называется она «Белый замок» и будет готова к июню. Место расположения пока не разглашается.

Также 075 готова принимать заказы на авиакейтеринг.

Меню для food atelier разработал бренд-шеф 075 Group Роман Киселёв

Как следует из поста, кейтерингом 075 занимается давно, но как отдельное направление его выделили только сейчас.

Мы эволюционировали в группу компаний, команда стала больше, мощнее, опытнее», — говорят в 075.

О том, каких инвестиций потребовал запуск food atelier и когда оно должно окупиться, в 075 не говорят.