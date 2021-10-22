В Красноярске закрывается гастропаб «Свинья и бисер». На реновацию
Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.
Работу на время ремонта прекращает и доставка ресторана.
Мы закрываемся на реновацию, чтобы через месяц вернуться бодрыми и отдохнувшими: с более технически совершенной кухней и посвежевшим интерьером», — отметили рестораторы.
Гастропаб «Свинья и бисер» является одним из старейших заведений в городе, работает с 2007 года.
Ресторан предлагает посетителям европейскую и сибирскую кухню. В рейтинге Яндекса пользователи оценили заведение на 4,9.
В по итогам 2018 года ресторан становился лидеров рейтинга 2ГИС.
Больше всего посетителей впечатляет интерьер заведения, а также еда и работа персонала.
Напомним, с 19 октября в Красноярском крае согласно указу губернатора все рестораны и кафе работают только до 23:00.
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