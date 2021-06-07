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Евгений Пономарев откроет фуд-корт на Свободном

Евгений Пономарев откроет фуд-корт на Свободном
Иллюстрация: Евгений Пономарев/Instagram

Новый проект красноярского ресторатора совместит в себе сразу три формата, двумя из которых он займется впервые. Окупиться он должен в горизонте двух лет.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторатор Евгений Пономарев готовит к запуску новый проект. Об этом он написал в своем Instagram.
 
DK.RU он рассказал, что это будет своеобразный фуд-корт площадью 220 кв. метров, объединяющий в себе лапшичную «Панда и гусь», суши-бар и кофейню. Подробности концепции он не раскрыл, но подчеркнул, что она строится на демократичности меню и цен.
 
Объем инвестиций в проект Пономарев не называет.
Это будет несколько миллионов рублей, которые должны окупиться за 2-2,5 года», — рассказал ресторатор.
Появится новый объект на проспекте Свободный, 34/2 (рядом с фитнес-клубом Брайт Фит и Davinci Family Fitness). С названием Пономарев еще не определился. Сейчас в помещении идет ремонт. В планах открыться уже в сентябре 2021 года.
В этом районе дефицит кафе и ресторанов, поэтому, полагаю, что проходимость будет довольно высока, и это заведение станет популярным», — говорит он.
Это будет четвертый действующий проект Евгения Пономарева в Красноярске — сейчас в его портфеле лапшичная «Панда и гусь» и бар «Нет проблем», который он перезапустил в июле 2020-го, а о еще одном он пообещал рассказать позже.
Автор: Евгений Волошинский
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