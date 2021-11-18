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Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам

Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам
Иллюстрация: Евгений Пономарев/Facebook

После введения новых ограничений, выручка его заведений заметно снизилась. Обратившись к горожанам, ресторатор рассчитывает компенсировать это падение.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторатор Евгений Пономарев (проекты «Панда и Гусь», «Нет проблем бар», Yushin Brothers, «Пельмени от Пономарева») попросил у горожан помощи в сохранении бизнеса.
В это сложное время, особенно с новыми ограничениями, мне нужна ваша помощь! У меня есть несколько предложений, которые вам могут быть полезными. Сделав заказ в одном из них, вы поможете мне спасти бизнес», — написал он в Facebook.
DK.RU Пономарев рассказал, что, после введения новых антиковидных ограничений, выручка его заведений сократилась минимум на 20% — это там, где есть доставка. В «Нет проблем баре» и Yushin Brothers падение составило более 50%. Катастрофическим такое снижение Пономарев не считает.
Это я отыграю. Особенно если красноярцы поддержат меня заказами. Собственно, с этим я к ним и обращался», — говорит ресторатор.
По словам Пономарева, первый отклик уже пошел: активнее стали заказывать пельмени, а в Yushin Brothers заказали два новогодних корпоратива.
 
Сокращать персонал и закрывать какие-то из своих действующих проектов Евгений Пономарев пока не собирается.
 
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Соответствующий документ было подписан главой местного Роспотребнадзора сегодня. Действовать он начнет на следующий день после опубликования.

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Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.

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Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.

 

Автор: Евгений Волошинский
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