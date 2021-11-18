Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам
После введения новых ограничений, выручка его заведений заметно снизилась. Обратившись к горожанам, ресторатор рассчитывает компенсировать это падение.
В это сложное время, особенно с новыми ограничениями, мне нужна ваша помощь! У меня есть несколько предложений, которые вам могут быть полезными. Сделав заказ в одном из них, вы поможете мне спасти бизнес», — написал он в Facebook.
Это я отыграю. Особенно если красноярцы поддержат меня заказами. Собственно, с этим я к ним и обращался», — говорит ресторатор.
Соответствующий документ было подписан главой местного Роспотребнадзора сегодня. Действовать он начнет на следующий день после опубликования.
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Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.
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Заведение перестанет работать с 25 октября, но вновь откроет свои двери уже 24 ноября. Об этом рассказали представители холдинга Bellini Group в соцсетях.