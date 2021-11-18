Евгений Пономарев обратился за помощью к красноярцам

После введения новых ограничений, выручка его заведений заметно снизилась. Обратившись к горожанам, ресторатор рассчитывает компенсировать это падение.

Красноярский ресторатор Евгений Пономарев (проекты «Панда и Гусь», «Нет проблем бар», Yushin Brothers, «Пельмени от Пономарева») попросил у горожан помощи в сохранении бизнеса.

В это сложное время, особенно с новыми ограничениями, мне нужна ваша помощь! У меня есть несколько предложений, которые вам могут быть полезными. Сделав заказ в одном из них, вы поможете мне спасти бизнес», — написал он в Facebook.

DK.RU Пономарев рассказал, что, после введения новых антиковидных ограничений , выручка его заведений сократилась минимум на 20% — это там, где есть доставка. В «Нет проблем баре» и Yushin Brothers падение составило более 50%. Катастрофическим такое снижение Пономарев не считает.

Это я отыграю. Особенно если красноярцы поддержат меня заказами. Собственно, с этим я к ним и обращался», — говорит ресторатор.

По словам Пономарева, первый отклик уже пошел: активнее стали заказывать пельмени, а в Yushin Brothers заказали два новогодних корпоратива.

Сокращать персонал и закрывать какие-то из своих действующих проектов Евгений Пономарев пока не собирается.

Читайте также: