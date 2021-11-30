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Гастропаб «Свинья и бисер» в Красноярске снова начал работать

Гастропаб «Свинья и бисер» в Красноярске снова начал работать
Иллюстрация: bellinigroup

Чуть больше месяца заведение было закрыто. Причина: ему обновляли техническую часть и интерьер.

#НОВОСТИ
Красноярский гастропаб «Свинья и бисер», входящий в Bellini Group, открылся после реновации. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.
В „Свинке“ модернизировали кухню и освежили интерьер. Атмосфера стала более кулуарной и уютной», — сказано в посте.
Детали этой реновации в Bellini Group не раскрывают, как и то, сколько потратили на нее.
 
Напомним, что «Свинью и бисер» закрыли для обновления 25 октября 2021 года, обещая открыться через месяц. Так, собственно, и произошло.
 
В следующем году заведение будет отмечать свое пятнадцатилетие.
 
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Заведение нового для ресторатора формата должно было открыться пару месяцев назад, но теперь оно отложено и причина не в пандемии ( или не только в ней).

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Пока речь идет о двух новых проектах. Один из них ресторатор анонсировал еще примерно год назад. Другой же — совсем новый проект. Причем не только для Митракова, но и для Красноярска.

Ресторан азиатской кухни закрылся в Красноярске

Волна за волной идут закрытия заведений общепита. Из-за снижения посещаемости на этот раз закрылся ресторан азиатской кухни «Lazy dog».

Автор: Петр Савельев
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