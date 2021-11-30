Гастропаб «Свинья и бисер» в Красноярске снова начал работать

Чуть больше месяца заведение было закрыто. Причина: ему обновляли техническую часть и интерьер.

Красноярский гастропаб «Свинья и бисер», входящий в Bellini Group, открылся после реновации. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

В „Свинке“ модернизировали кухню и освежили интерьер. Атмосфера стала более кулуарной и уютной», — сказано в посте.

Детали этой реновации в Bellini Group не раскрывают, как и то, сколько потратили на нее.

Напомним, что «Свинью и бисер» закрыли для обновления 25 октября 2021 года, обещая открыться через месяц. Так, собственно, и произошло.

В следующем году заведение будет отмечать свое пятнадцатилетие.

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