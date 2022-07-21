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В Горном продается новый особняк с видом на Енисей за 100 млн рублей

В Горном продается новый особняк с видом на Енисей за 100 млн рублей
Иллюстрация: elitekrsk.ru/kottedzhi/osobnyak-s-vidom-na-dolinu-v-p-gornyy

В Октябрьском районе Красноярска выставлен на продажу коттедж в классическом стиле, расположенный в поселке Горный.

#НОВОСТИ

Общая площадь здания составляет 650 кв. м на участке в 1,5 тыс. кв. м.

Дом содержит в себе кухню, гостиную, три спальни и кабинет.

Отдельно находятся гараж на три автомобиля, беседка для барбекю с печью, тандыром и мангалом, подсобные помещения и зимний сад.

Ровный участок с рулонным газоном, фруктовыми деревьями, автоматической системой полива.

Сообщается, что дом абсолютно новый — там только что завершены отделочные работы.

Дом монолитно-кирпичный, внешние стены в 2,5 кирпича с утеплителем. Смонтированы системы — водяного отопления, вентиляции и кондиционирования, водоотведения. С лицевой части дома уложена клинкерная брусчатка.

Жилая зона состоит из кухни, гостиной, трех спален и кабинета. Высокие потолки и «второй свет». Отличное освещение обеспечено благодаря огромным хрустальным люстрам, которые удобно обслуживать — они опускаются автоматически. Бассейн.

Окна особняка выходят на долину с видом на Енисей и Саяны.

Стоимость объекта указана как договорная. По данным источника Gornovosti, ориентировочная цена объекта составляет 100 млн рублей.

 

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Автор: Петр Савельев
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