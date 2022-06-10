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В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс

В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс
Иллюстрация: «Volosataya Stena»

Парк будущего планируют построить к 2024 году. Дизайн комплекса разрабатывало архитектурно-дизайнерское бюро «Volosataya Stena». Парк будет напомнить космический корабль.

#НОВОСТИ

В нем будут бани, сауны, зоны общего и индивидуального парения, большой бассейн, водная зона для детей, ресторан и подземная парковка.

Как рассказала руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Екатерина Чмых, команда архитекторов стремимся сделать такое место, которое станет достопримечательностью города, и, «возможно, проект претерпит еще множество изменений».

Сейчас архитектурно-дизайнерское бюро продолжает работать над дизайном.

«Volosataya Stena».

Кроме того, создатели комплекса панируют удивлять красноярцев качественным сервисом, сравнимым с мировыми практиками.

Отметим, строить парк будут на частные инвесторские деньги.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярск 11 июня открывается обновлённый парк «Прищепка». Территория увеличилась, теперь здесь два подогреваемых и два обычных бассейна.

При этом вход в парк подорожал на 150%.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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