В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс

Парк будущего планируют построить к 2024 году. Дизайн комплекса разрабатывало архитектурно-дизайнерское бюро «Volosataya Stena». Парк будет напомнить космический корабль.

В нем будут бани, сауны, зоны общего и индивидуального парения, большой бассейн, водная зона для детей, ресторан и подземная парковка.

Как рассказала руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Екатерина Чмых, команда архитекторов стремимся сделать такое место, которое станет достопримечательностью города, и, «возможно, проект претерпит еще множество изменений».

Сейчас архитектурно-дизайнерское бюро продолжает работать над дизайном.

Кроме того, создатели комплекса панируют удивлять красноярцев качественным сервисом, сравнимым с мировыми практиками.

Отметим, строить парк будут на частные инвесторские деньги.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярск 11 июня открывается обновлённый парк «Прищепка». Территория увеличилась, теперь здесь два подогреваемых и два обычных бассейна.

При этом вход в парк подорожал на 150%.

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