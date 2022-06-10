В парке Гагарина появится футуристичный термальный комплекс
Парк будущего планируют построить к 2024 году. Дизайн комплекса разрабатывало архитектурно-дизайнерское бюро «Volosataya Stena». Парк будет напомнить космический корабль.
В нем будут бани, сауны, зоны общего и индивидуального парения, большой бассейн, водная зона для детей, ресторан и подземная парковка.
Как рассказала руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Екатерина Чмых, команда архитекторов стремимся сделать такое место, которое станет достопримечательностью города, и, «возможно, проект претерпит еще множество изменений».
Сейчас архитектурно-дизайнерское бюро продолжает работать над дизайном.
Кроме того, создатели комплекса панируют удивлять красноярцев качественным сервисом, сравнимым с мировыми практиками.
Отметим, строить парк будут на частные инвесторские деньги.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярск 11 июня открывается обновлённый парк «Прищепка». Территория увеличилась, теперь здесь два подогреваемых и два обычных бассейна.
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