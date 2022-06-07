В Красноярске продается шале на Базаихе за 35 млн рублей

В краевом центре продается коттедж в «заповедной зоне реки Базаиха», рядом в восточным входом на заповедник Столбы.

Расположение объекта и продуманные инженерные решения, внедренные при строительстве, делают это предложение уникальным» — сообщает продавец в объявлении.

Шале расположено в уникальном месте города, в непосредственной близости как к природе, так и городским трассам.

СНТ «Мраморный карьер» — изумительное место, сочетающее в себе смешанный лес, горы и реку Базаиха. Чистый, насыщенный воздух. Заповедная, охраняемая территория».

Дом имеет террасу, балконы, пять спален, кабинет и три санузла, высота потолков 3,5…4,5 м, на участке установлен газгольдер на 15 куб. м, централизованный пылесос с розетками, приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирование с фильтрами и датчиками углекислого газа.

Дом выполнен под чистовую отделку — выровнен пол, стены под обои. Имеется оплаченный дизайн-проект по финишной отделке и мебельным решениям.

Площадь дома 350 кв. м, территория состоит из трех участков совокупной площадью 30 «соток». На территории построен гараж на две машины, гостевая парковка, газон, сохранено строение прежних владельцев для переустройства под баню с бассейном.

Читайте далее

В Красноярске выставлен на продажу дом-рулон Необычный дизайнерский дом выставлен на продажу в Красноярске. Сообщение об этом появилось на Авито. Новости ДК Красноярск

«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу Здание на берегу Енисея в Зеленой Роще, по слухам, была построена Анатолием Быковым, экс-директором КРАЗа, конце девяностых годов прошлого века. Новости ДК Красноярск