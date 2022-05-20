«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу
Здание на берегу Енисея в Зеленой Роще, по слухам, была построена Анатолием Быковым, экс-директором КРАЗа, конце девяностых годов прошлого века.
Объявление о продаже недостроенной «Базы отдыха «Орлиха» опубликовано на сайте «Авито». За комплекс, известный среди горожан как «дача Быкова», просят 75 млн рублей.
Объект, названный «Спортивно-оздоровительным комплексом «Орлиха», состоит из:
- основного корпуса — четыре этажа, 2100 кв. м
- здания эллинга — два этажа, 840 кв. м
- башни поста охраны
- ограды по периметру
- трансформаторной подстанции 1000 кВт
- насосной станции
- водонапорной башни
- скважины
- вертолетной площадки и
- причала.
С сентября 2008 комплекс зданий находится на балансе красноярской компании «СтройИнвестПроект», которая арендует у администрации города данный участок размером 240 «сотки». По договору земельный участок находится в аренде «для завершения строительства» по 30 января 2026.
Рядом с этим участком расположено еще одно здание, принадлежащее «СтройИнвестПроекту» —офисное. Ранее его пытались продать за 200 млн рублей.
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