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«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу

«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу
Иллюстрация: prmira.ru

Здание на берегу Енисея в Зеленой Роще, по слухам, была построена Анатолием Быковым, экс-директором КРАЗа, конце девяностых годов прошлого века.

#НОВОСТИ

Объявление о продаже недостроенной «Базы отдыха «Орлиха» опубликовано на сайте «Авито». За комплекс, известный среди горожан как «дача Быкова», просят 75 млн рублей.

Объект, названный «Спортивно-оздоровительным комплексом «Орлиха», состоит из:

  • основного корпуса — четыре этажа, 2100 кв. м
  • здания эллинга — два этажа, 840 кв. м
  • башни поста охраны
  • ограды по периметру
  • трансформаторной подстанции 1000 кВт
  • насосной станции
  • водонапорной башни
  • скважины
  • вертолетной площадки и
  • причала.

С сентября 2008 комплекс зданий находится на балансе красноярской компании «СтройИнвестПроект», которая арендует у администрации города данный участок размером 240 «сотки». По договору земельный участок находится в аренде «для завершения строительства» по 30 января 2026.

Рядом с этим участком расположено еще одно здание, принадлежащее «СтройИнвестПроекту» —офисное. Ранее его пытались продать за 200 млн рублей.

«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу 1

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Автор: Петр Савельев
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