«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу

Здание на берегу Енисея в Зеленой Роще, по слухам, была построена Анатолием Быковым, экс-директором КРАЗа, конце девяностых годов прошлого века.

Объявление о продаже недостроенной «Базы отдыха «Орлиха» опубликовано на сайте «Авито». За комплекс, известный среди горожан как «дача Быкова», просят 75 млн рублей.

Объект, названный «Спортивно-оздоровительным комплексом «Орлиха», состоит из:

основного корпуса — четыре этажа, 2100 кв. м

здания эллинга — два этажа, 840 кв. м

башни поста охраны

ограды по периметру

трансформаторной подстанции 1000 кВт

насосной станции

водонапорной башни

скважины

вертолетной площадки и

причала.

С сентября 2008 комплекс зданий находится на балансе красноярской компании «СтройИнвестПроект», которая арендует у администрации города данный участок размером 240 «сотки». По договору земельный участок находится в аренде «для завершения строительства» по 30 января 2026.

Рядом с этим участком расположено еще одно здание, принадлежащее «СтройИнвестПроекту» —офисное. Ранее его пытались продать за 200 млн рублей.

Читайте далее

Часть вторая. Назначена дата суда над Анатолием Быковым по делу о покушении на убийство Центральный районный суд Красноярска назначил рассмотрение уголовного дела Анатолия Быкова на 29 апреля. Новости ДК Красноярск

Анатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжными Г-н Быков на судебном заседании в Центральном районном суде Красноярска не поддержал свое прежнее заявление о рассмотрении материалов дела присяжными. Новости ДК Красноярск