Реконструкция центрального парка обойдется в 1 млрд рублей

Работы над ПСД реконструкции Центрального парка в Красноярске завершены, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Вадима Войцеховского, руководителя администрации Центрального района.

Центральный парк давно требовал обновления. Теперь он станет современным и логичным. Зоны активного и тихого отдыха разделят и обустроят», — заявил г-н Войцеховский.

В «Русале» сообщают, что инвестиции в реализацию проекта составят около 1 млрд рублей, — пишет «Ъ-Сибирь».

Реконструкция будет длится три года.

В рамках перестройки парка планируется восстановить несколько исторических построек — здание Клуба вольного пожарного общества и Русскую беседку.

Кроме того, в парке планируется построить детские площадки, отвечающие современным требованиям и «сухой» фонтан. Привычное красноярцам колесо обозрения станет и круглогодичным, как и сам парк — «Русал» собирается построить новые коммуникации и мощную трансформаторную подстанцию.

Планируется также высадить 8 тыс. декоративных кустарников, 20 тыс. многолетников, провести обустройство газонов.

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