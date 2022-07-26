Торгашинская лестница довела до национальной премии
Проект отличился в туристической номинации. Премию же дали директору краевого Туристского информационного центра.
Мы продолжаем развивать объект и делаем территорию возле лестницы еще удобнее. Скоро на вершине Торгашинского хребта появится первый высокогорный линейный парк, новые лавочки, домики от ветра и навигация», — рассказала Кочанова.
Из года в год убеждаемся, что премию получают достойные люди. Причем достойные не только титулами, а теми замечательными проектами, которые они делают. Мой опыт, как руководителя жюри в течение многих лет, показывает, что у нас много профессионалов», — сказал Михаил Пиотровский.
Лестницу на Торгашинском хребте закрывают на профилактические работы с 11 по 26 мая. Об этом рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края.
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