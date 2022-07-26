Торгашинская лестница довела до национальной премии

Проект отличился в туристической номинации. Премию же дали директору краевого Туристского информационного центра.

Директор Туристского информационного центра Красноярского края Алена Кочанова стала победителем в номинации «Туризм, сервис и HoReCa» всероссийской премии «Эксперт года», итоги которой подвели несколько дней назад.

Источник: expertgoda.com

На премии она представляла проект лестницы на Торгашинском хребте — самой длинной лестницы в России. Его высоко оценил экспертный совет, председателем которого является директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Мы продолжаем развивать объект и делаем территорию возле лестницы еще удобнее. Скоро на вершине Торгашинского хребта появится первый высокогорный линейный парк, новые лавочки, домики от ветра и навигация», — рассказала Кочанова.

Всероссийская премия «Эксперт года» появилась 10 лет назад. Ее учредил медиахолдинг «Эксперт». Претендентами на премию могут стать как первые лица компаний, так и авторы тех или иных проектов.

Из года в год убеждаемся, что премию получают достойные люди. Причем достойные не только титулами, а теми замечательными проектами, которые они делают. Мой опыт, как руководителя жюри в течение многих лет, показывает, что у нас много профессионалов», — сказал Михаил Пиотровский.

Напомним, что лестница на Торгашинском хребте открылась в Красноярске 1 декабря 2021 года. Лестница занесена в Книгу рекордов России как самая длинная в стране — она состоит из 1 683 ступеней, а ее общая длина составляет 1 200 метров.

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