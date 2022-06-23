Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
54,70
57,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцев приглашают создать сеть туристических маршрутов по Кутурчинскому Белогорью

Красноярцев приглашают создать сеть туристических маршрутов по Кутурчинскому Белогорью
Иллюстрация: mygeografi.ru

Кутурчинское Белогорье — это горный хребет протяженностью около 80 км в пределах Восточного Саяна. Место давно стало популярным среди туристов. Однако путешествовать по нему не так просто.

#НОВОСТИ

На территории нет промаркированных троп, это усложняет прохождение маршрута.

Кроме того, там, где ходят туристы, начинают появляться новые тропы, которые портят природный ландшафт, и приводят к стихийным местам стоянок.

Для неподготовленных туристов есть риск заблудиться.

Чтобы место стало более комфортным для туризма, а пагубная нагрузка на природу снизилась, активисты Красноярского хайкинг-клуба решили разработать сеть туристических маршрутов и создать полноценный виртуальный путеводитель по Кутурчинскому Белогорью.

Как отметил Анатолий Безверхий, руководитель проекта «Красноярский хайкинг» и директор молодежного центра «Центр путешественников», новые туристические тропы пройдут по самым интересным местам. Они будут промаркированы, волонтёры установят информационные стенды, таблички и карты маршрутов.

«С помощью указателей создадим навигацию на местности. Мы соберем и структурируем информацию и представим ее на сайте хайкинг.рф и в мобильном приложении „Красноярский хайкинг“», — рассказывает Анатолий Безверхий.

Добавим, экспедиция пройдет с 18 по 28 августа. Присоединиться к ней могут все желающие не младше 18 лет с хорошей физической подготовкой. 

Для этого нужно заполнить анкету  и выполнить творческое конкурсное задание. 

Заявку можно подать до 3 июля. Результаты отбора будут объявлены 8 июля в группе проекта «Красноярский хайкинг».

Ранее DK.RU сообщал, что ученые создали препарат, который сможет восстановить почву на севере Красноярского края, устранив техногенные загрязнения.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Вкусно и точка»: когда в Красноярске откроется заменившая McDonald’s сеть«Вкусно и точка»: когда в Красноярске откроется заменившая McDonald’s сеть
  • Олег Митволь согласился добровольно возместить ущербОлег Митволь согласился добровольно возместить ущерб
  • Курс из столицы: Smartavia запускает регулярные рейсы из Красноярска в МосквуКурс из столицы: Smartavia запускает регулярные рейсы из Красноярска в Москву
  • «Сибирский Голливуд»: в Красноярске появился кино-индустриальный кластер«Сибирский Голливуд»: в Красноярске появился кино-индустриальный кластер
  • В Красноярске начали достраивать проблемные дома дольщиковВ Красноярске начали достраивать проблемные дома дольщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.