Красноярцев приглашают создать сеть туристических маршрутов по Кутурчинскому Белогорью
Кутурчинское Белогорье — это горный хребет протяженностью около 80 км в пределах Восточного Саяна. Место давно стало популярным среди туристов. Однако путешествовать по нему не так просто.
На территории нет промаркированных троп, это усложняет прохождение маршрута.
Кроме того, там, где ходят туристы, начинают появляться новые тропы, которые портят природный ландшафт, и приводят к стихийным местам стоянок.
Для неподготовленных туристов есть риск заблудиться.
Чтобы место стало более комфортным для туризма, а пагубная нагрузка на природу снизилась, активисты Красноярского хайкинг-клуба решили разработать сеть туристических маршрутов и создать полноценный виртуальный путеводитель по Кутурчинскому Белогорью.
Как отметил Анатолий Безверхий, руководитель проекта «Красноярский хайкинг» и директор молодежного центра «Центр путешественников», новые туристические тропы пройдут по самым интересным местам. Они будут промаркированы, волонтёры установят информационные стенды, таблички и карты маршрутов.
«С помощью указателей создадим навигацию на местности. Мы соберем и структурируем информацию и представим ее на сайте хайкинг.рф и в мобильном приложении „Красноярский хайкинг“», — рассказывает Анатолий Безверхий.
Добавим, экспедиция пройдет с 18 по 28 августа. Присоединиться к ней могут все желающие не младше 18 лет с хорошей физической подготовкой.
Для этого нужно заполнить анкету и выполнить творческое конкурсное задание.
Заявку можно подать до 3 июля. Результаты отбора будут объявлены 8 июля в группе проекта «Красноярский хайкинг».
Ранее DK.RU сообщал, что ученые создали препарат, который сможет восстановить почву на севере Красноярского края, устранив техногенные загрязнения.
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