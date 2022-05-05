Самую длинную в России лестницу закрывают. На ремонт
Лестницу на Торгашинском хребте закрывают на профилактические работы с 11 по 26 мая. Об этом рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края.
На объекте необходимо отремонтировать отколотые поручни, обработать от коррозии металлические конструкции, частично заменить светодиодную ленту.
В период работ пройти к смотровой площадке на Торгашинском хребте можно будет по тропам, идущим от дачного массива.
Отметим, сервисное обслуживание лестницы проводится ежегодно.
Напомним, лестницу открыли в декабре прошлого года. Она насчитывает 1683 ступени и считается самой длинной в России.
Лестница начинается на территории лагеря «Гренада», общая протяженность маршрута составляет 1200 метров.
У туристического объекта три видовых пролета, работает ночная подсветка.
Вход на лестницу с территории лагеря работает с 8.00 до 22.00.
Ранее DK.RU сообщал, что эксперты официально признали красноярскую «Торгашинскую» лестницу самой длинной в России и включили ее в Книгу рекордов России.
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