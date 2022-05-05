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Самую длинную в России лестницу закрывают. На ремонт

Самую длинную в России лестницу закрывают. На ремонт
Иллюстрация: VISITSIBERIA.INFO

Лестницу на Торгашинском хребте закрывают на профилактические работы с 11 по 26 мая. Об этом рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края.

#НОВОСТИ

На объекте необходимо отремонтировать отколотые поручни, обработать от коррозии металлические конструкции, частично заменить светодиодную ленту.

В период работ пройти к смотровой площадке на Торгашинском хребте можно будет по тропам, идущим от дачного массива.

Отметим, сервисное обслуживание лестницы проводится ежегодно.

Напомним, лестницу открыли в декабре прошлого года. Она насчитывает 1683 ступени и считается самой длинной в России.

Лестница начинается на территории лагеря «Гренада», общая протяженность маршрута составляет 1200 метров.

У туристического объекта три видовых пролета, работает ночная подсветка.

Вход на лестницу с территории лагеря работает с 8.00 до 22.00.

Ранее DK.RU сообщал, что эксперты официально признали красноярскую «Торгашинскую» лестницу самой длинной в России и включили ее в Книгу рекордов России.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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