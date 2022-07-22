Из Красноярска с 3 ноября «Аврора» запустит рейсы в Южно-Сахалинск

Авиакомпания «Аврора» начала продавать билеты на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и обратно. Рейсы стоят в зимнем расписании, первый полет по маршруту запланирован на 3 ноября.

Улететь можно будет два раза в неделю: по четвергам и субботам. По четвергам самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в Красноярск в 09:05, а прилетать в столицу края в 10:25. Обратный рейс стоит в расписании из Красноярска в 11:45, прилет в Южно-Сахалинск — в 20:40. По субботам самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в 20:15, а прилетать в Красноярск в 21:35. Из Красноярска воздушное судно будет вылетать в 22:35. Прилет в Южно-Сахалинск в 07:30. Время везде указано местное.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 тысяч рублей. Количество таких билетов ограничено. Летать на направлении будут самолеты А319.