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Из Красноярска с 3 ноября «Аврора» запустит рейсы в Южно-Сахалинск

Из Красноярска с 3 ноября «Аврора» запустит рейсы в Южно-Сахалинск
Автор фото: Сергей Чивиков. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Авиакомпания «Аврора» начала продавать билеты на рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и обратно. Рейсы стоят в зимнем расписании, первый полет по маршруту запланирован на 3 ноября.

#НОВОСТИ
Улететь можно будет два раза в неделю: по четвергам и субботам. По четвергам самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в Красноярск в 09:05, а прилетать в столицу края в 10:25. Обратный рейс стоит в расписании из Красноярска в 11:45, прилет в Южно-Сахалинск — в 20:40. По субботам самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в 20:15, а прилетать в Красноярск в 21:35. Из Красноярска воздушное судно будет вылетать в 22:35. Прилет в Южно-Сахалинск в 07:30. Время везде указано местное.
 
Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 тысяч рублей. Количество таких билетов ограничено. Летать на направлении будут самолеты А319.

Справка

 
Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году и является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.

 

Автор: Петр Савельев
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