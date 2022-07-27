У красноярского жд вокзала заработала платная парковка
Открылась платная стоянка для автомобилей неподалеку от привокзальной площади рядом с ДК «Комбайностроитель». Об этом рассказали в Красгорпарке.
Паркинг рассчитан на 105 мест. Один час на платной автостоянке стоит 30 рублей, если решите оставить машину на период от двух часов до суток, то стоимость паркинга обойдётся в 60 рублей.
Водители могут также приобрести абонемент на месяц, он обойдется в 1500 рублей. Для покупки абонемента необходимо заполнить заявление на сайте Красгорпарка в разделе «Стоянки».
При этом первые 7 минут пребывания на стоянке бесплатны.
«Этого времени достаточно, чтобы въехать, высадить или забрать пассажиров и выехать с территории стоянки», — отмечают в Красгорпарке.
Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, а также через мобильное приложение KeyPark.
«Средства, полученные от работы платных стоянок, направляются на благоустройство общественных пространств, которые закреплены за Красгорпарком», — добавили в ведомстве.
Ранее DK.RU сообщал, что ТРЦ «Планета» изменил стоимость парковки — с мая первые два часа паркинга стали для посетителей бесплатными. Однако за каждый последующий час теперь приходится платить 100 рублей.
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