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У красноярского жд вокзала заработала платная парковка

У красноярского жд вокзала заработала платная парковка
Иллюстрация: krasgorpark.ru

Открылась платная стоянка для автомобилей неподалеку от привокзальной площади рядом с ДК «Комбайностроитель». Об этом рассказали в Красгорпарке.

#НОВОСТИ

Паркинг рассчитан на 105 мест. Один час на платной автостоянке стоит 30 рублей, если решите оставить машину на период от двух часов до суток, то стоимость паркинга обойдётся в 60 рублей.

Водители могут также приобрести абонемент на месяц, он обойдется в 1500 рублей. Для покупки абонемента необходимо заполнить заявление на сайте Красгорпарка в разделе «Стоянки».

При этом первые 7 минут пребывания на стоянке бесплатны.

«Этого времени достаточно, чтобы въехать, высадить или забрать пассажиров и выехать с территории стоянки», — отмечают в Красгорпарке.

Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, а также через мобильное приложение KeyPark.

«Средства, полученные от работы платных стоянок, направляются на благоустройство общественных пространств, которые закреплены за Красгорпарком», — добавили в ведомстве.

Ранее DK.RU сообщал, что ТРЦ «Планета» изменил стоимость парковки — с мая первые два часа паркинга стали для посетителей бесплатными. Однако за каждый последующий час теперь приходится платить 100 рублей.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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