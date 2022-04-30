ТРЦ «Планета» меняет стоимость парковки с 1 мая

Так, первые два часа паркинга станут для посетителей бесплатными. Однако за каждый последующий час придётся платить 100 рублей. При этом сейчас стоимость паркинга меньше.

Сейчас за первые два часа парковки горожане платят 50 рублей, каждый следующий час также стоит 50 рублей.

Таким образом, тем, кто решил оставить машину на паркинге на длительное время, придется платить больше. Однако новые правила станут более выгодными для тех, кто приезжает в ТРЦ ненадолго.

Многим красноярцам такие изменения пришлись по душе.

«Это самая позитивная новость за последние 10 лет», — поделился житель Красноярска.

«Теперь, чтобы помыть машину/отогреть, не придется отдавать лишние 100 руб. Мелочь, а приятно», — написал красноярец.

Ранее DK.RU сообщал, парковка у красноярского ЦУМа станет платной. За первые 1,5 часа стоянки плату обещают не брать, но потом придется заплатить по 100 рублей за каждый час.

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