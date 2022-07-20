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В Красноярске в «Гремячей гриве» появятся новые зоны отдыха и парковка

В Красноярске в «Гремячей гриве» появятся новые зоны отдыха и парковка
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В столице края в экопарке «Гремячая грива» благоустроят территорию около пруда у ручья Серебряниковский. Работы запланированы на этот сезон.

#НОВОСТИ
Реализацией проекта занимается агентство по туризму края. Там уже очищены дно водоёма и прилегающая территория, укреплена береговая линия. Как рассказала заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина, на территории появится новый многофункциональный визит-центр, зоны отдыха, парковка, навигационные указатели и малые архитектурные формы. Эти работы завершат до конца года. В перспективных планах поставить у ручья жилье коренных народов края — юрту и чум.
 
Локация у пруда станет новым входом на территорию «Гремячей гриве» со стороны проспекта Свободный. По словам губернатора края Александра Усса, это только один из этапов, в перспективе «Гремячая грива» будет продолжаться вплоть до Дивногорска.
Автор: Петр Савельев
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