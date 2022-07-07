В Красноярске начали благоустраивать площадь у Музыкального театра
На объект уже выведена техника, сейчас идут демонтажные работы и планировка территории. После благоустройства площадь должна стать более современной и удобной.
Так, на территории у Музыкального театра организуют большую пешеходную зону и установят современные скамейки. По дороге к главному входу в театр будут располагаться конструкции для афиш. Служебный вход замаскируют.
Также на площади появится современная подсветка и красивое озеленение. Ему, к слову, уделят особое внимание.
«Во время благоустройства на площади высадят много растений. Это и крупномерные деревья разных пород: березы, клены, черемуха, яблони. По последней моде оформят газоны, на них посадят злаковые культуры — вейник, щучку дернистую, осоку, а также декоративный дёрен. Весь открытый грунт отсыпят щепой или каменной крошкой, чтобы при влажной погоде не образовывалась грязь», — рассказали в мэрии Красноярска.
Кроме того, для горожан оборудуют удобные пути к автобусной остановке и места для велопарковки. А вот хаотичную парковку уберут.
Отметим, проект благоустройства площади разработан с учетом пожеланий и предложений жителей микрорайона, зрителей и сотрудников театра, сотрудников расположенных рядом учреждений.
Ранее DK.RU сообщал, что работы по благоустройству площади профинансирует администрация города, потратят больше 40 млн рублей.
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