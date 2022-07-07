Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.07
58,51
60,16
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске начали благоустраивать площадь у Музыкального театра

В Красноярске начали благоустраивать площадь у Музыкального театра
Иллюстрация: admkrsk.ru

На объект уже выведена техника, сейчас идут демонтажные работы и планировка территории. После благоустройства площадь должна стать более современной и удобной.

#НОВОСТИ

Так, на территории у Музыкального театра организуют большую пешеходную зону и установят современные скамейки. По дороге к главному входу в театр будут располагаться конструкции для афиш. Служебный вход замаскируют.

Также на площади появится современная подсветка и красивое озеленение. Ему, к слову, уделят особое внимание.

«Во время благоустройства на площади высадят много растений. Это и крупномерные деревья разных пород: березы, клены, черемуха, яблони. По последней моде оформят газоны, на них посадят злаковые культуры — вейник, щучку дернистую, осоку, а также декоративный дёрен. Весь открытый грунт отсыпят щепой или каменной крошкой, чтобы при влажной погоде не образовывалась грязь», — рассказали в мэрии Красноярска.

admkrsk.ru

Кроме того, для горожан оборудуют удобные пути к автобусной остановке и места для велопарковки. А вот хаотичную парковку уберут.

Отметим, проект благоустройства площади разработан с учетом пожеланий и предложений жителей микрорайона, зрителей и сотрудников театра, сотрудников расположенных рядом учреждений.

Ранее DK.RU сообщал, что работы по благоустройству площади профинансирует администрация города, потратят больше 40 млн рублей.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Краевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцамКраевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцам
  • «Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах«Аэрофлот» объявил очередную распродажу на красноярских рейсах
  • Семейный бизнес-пикник «Наследники»: каким он будетСемейный бизнес-пикник «Наследники»: каким он будет
  • В Красноярске начали благоустраивать сквер на месте бывшего рынка «Казачий»В Красноярске начали благоустраивать сквер на месте бывшего рынка «Казачий»
  • Под Красноярском продали участок в 500 тысяч кв. метров. А прокуратура аннулировала сделкуПод Красноярском продали участок в 500 тысяч кв. метров. А прокуратура аннулировала сделку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.