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«Современное городское пространство»: что ждет Предмостную площадь после реновации

«Современное городское пространство»: что ждет Предмостную площадь после реновации
Иллюстрация: krskstate.ru

В Красноярске продолжается разработка проекта обновления Предмостной площади. Масштабную работу проведут к 400-летию краевой столицы. Планы по благоустройству представили губернатору Александру Уссу.

#НОВОСТИ

После обновления на Предмостной площади появится Центр креативных индустрий «Поздеев центр» и новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром.

Их соединит общественное пространство для отдыха и массовых мероприятий, а рядом появится современная набережная с амфитеатром.

Разработку эскизов «Поздеев центра» архитекторы представят этой осенью.

«Центр станет современным пространством, в котором будут расположены многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоурумы. Ядром станет постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева», — рассказали в правительстве Красноярского края.

.krskstate.ru

Губернатор Александр Усс отметил, что Предмостная площадь должна превратиться в новое современное городское пространство для отдыха горожан:

«В Красноярске давно сформировался дефицит пространств, где наши талантливые художники, архитекторы, дизайнеры и представители креативных индустрий могут показывать то, что они создают. „Поздеев центр“ даст им такую возможность. Красноярскому хореографическому колледжу также необходимо новое современное пространство».

Глава региона выразил уверенность, что обновленная площадь станет «точкой притяжения для красноярцев и гостей города».

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске благоустраивают набережную реки Кача. Там появятся новые деревья, дорожки для движения на велосипедах и самокатах, уличная мебель, а также система видеонаблюдения.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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