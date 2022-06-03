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В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте

В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте
Иллюстрация: ТГ ЗАЙЦЕВ

Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.

#НОВОСТИ

Об этом рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

«Там будет пирс с благоустройством, удобный спуск с подсветкой, в едином стиле со всей правобережной набережной, зона комфортного и цивилизованного отдыха, а также остановка для речного трамвайчика. Такие же остановки будут у Виноградовского моста, Комсомолла и на Гладкова. В будущем планируют движение трамвайчиков закольцевать», — сообщил он.

Кроме того, по словам Ильи Зайцева, в новом пространстве появится особая радость и для детей:

«Инвестор приобрёл списанный гидросамолёт АН-2, который установят рядом как аттракцион».

Однако не все горожане одобрили такую идею благоустройства.

В комментариях к посту депутата многие жители «Белых рос» высказались негативно по поводу инициативы создания нового пространства. Они недоумевают, почему проект перед реализацией никто не обсудил с жителями.

«Жители „Белых рос“ категорически против такой застройки. Это просто кошмар. В общедомовых чатах волна возмущений по этому поводу. Почему с жителями никто это не обсудил?» — возмущается подписчица Екатерина.

«По моему мнению, проект сделан плохо эстетически. Зачем ставить 100500 беседок на такой скромной площади?» — заявила подписчица Катерина Чистик.

ТГ ЗАЙЦЕВ

Некоторые пользователи ТГ высказались «за» проект, однако с надеждой на то, что при строительстве рабочие не допустят засорения протоки.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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