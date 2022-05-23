Скамейки, подсветка и зелень: площадь у красноярского Музыкального театра облагородят

Тендер пока не объявили, но скоро сделают. Платить будет городской бюджет. Цена вопроса — более 40 млн рублей.

В Красноярске благоустроят площадь у Музыкального театра. Как рассказали в мэрии, в ближайшее время начнут искать подрядчика для этой работы.

Проект был разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова. Площадь перед театром должна стать современной и удобной. Все производственные решения и материалы выбраны в соответствии с последними тенденциями городского благоустройства», — говорят в администрации.

В планах мэрии убрать с площади парковку, обустроить там пешеходную зону, установить современные скамейки, высадить деревья (березы, клены, яблони и черемуху) и газонные растения.

За все это из городского бюджета готовы заплатить 41,3 млн рублей.

Начать работу здесь планируются в июле, а завершить — к концу сезона благоустройства.

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