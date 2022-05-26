Продолжение Центрального паркового кольца: в Красноярске благоустраивают набережную Качи
Благоустройство набережной реки Кача в Центральном районе города идет по графику. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Рабочие уже приступили к замене тротуаров и оформлению газонов.
Вскоре на обновленной набережной появятся новые деревья и почти 1,5 км живой изгороди.
Кроме того, на территории оборудуют систему видеонаблюдения и заменят уличную мебель. Проектом также предусмотрены дорожки для движения на велосипедах и самокатах.
При этом кованую беседку, которая полюбилась красноярцам, отреставрируют и сохранят.
Отметим, это уже третий этап благоустройства берегов Качи — преображение территории началось ещё в 2020.
«Обновленная набережная после завершения благоустройства станет продолжением Центрального паркового кольца, которое начали формировать несколько лет назад по поручению мэра Сергея Еремина», — рассказали в мэрии.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске планируют облагородить площадь у Музыкального театра. Проект был разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова. На реконструкцию потратят 40 млн рублей.
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