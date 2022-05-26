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Продолжение Центрального паркового кольца: в Красноярске благоустраивают набережную Качи

Продолжение Центрального паркового кольца: в Красноярске благоустраивают набережную Качи
Иллюстрация: admkrsk.ru

Благоустройство набережной реки Кача в Центральном районе города идет по графику. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Рабочие уже приступили к замене тротуаров и оформлению газонов.

#НОВОСТИ

Вскоре на обновленной набережной появятся новые деревья и почти 1,5 км живой изгороди.

Кроме того, на территории оборудуют систему видеонаблюдения и заменят уличную мебель. Проектом также предусмотрены дорожки для движения на велосипедах и самокатах.

При этом кованую беседку, которая полюбилась красноярцам, отреставрируют и сохранят.

admkrsk.ru

Отметим, это уже третий этап благоустройства берегов Качи — преображение территории началось ещё в 2020.

«Обновленная набережная после завершения благоустройства станет продолжением Центрального паркового кольца, которое начали формировать несколько лет назад по поручению мэра Сергея Еремина», — рассказали в мэрии.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске планируют облагородить площадь у Музыкального театра. Проект был разработан под руководством архитектора Евгения Зыкова. На реконструкцию потратят 40 млн рублей.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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