Парковка у красноярского ЦУМа станет платной

За первые полтора часа стоянки плату обещают не брать, но потом придется раскошелиться.

Парковка у Центрального универсального магазина Красноярска (ул.Карла Маркса, 102) станет платной. Изменения в правилах стоянки в этом месте заметили журналисты НГС24.

Первые полтора часа плату за парковку брать не будут. Далее же придется заплатить по 100 рублей за каждый час. Сделать это можно будет либо картой, либо через мобильное приложение — здесь будет установлено оборудование KeyPark, которе используется и на других платных парковках города.

Когда стоянка у ЦУМа начнет работать по новым правилам, выяснить не удалось, но, судя по всему, в ближайшее время — сейчас здесь заканчивают благоустройство.

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