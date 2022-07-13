Паркинг около ДК Комбайностроителей станет платным

В моменте рабочие устанавливают паркоматы. Паркинг рассчитан на 105 мест, первые семь минут стоянки будут безоплатными.

Строительство ведется в рамках проекта платных парковок, оператором которого выступает «Красгорпарк». Как пояснили в пресс-службе компании, работы находятся в активной фазе и завершатся примерно через неделю.

Парковка организована на территории общественного пространства у ДК Комбайностроителей в районе Привокзальной площади. Там смогут оставлять автотранспорт и те, кто приезжает в офисное здание, и на вокзал. А также жители близлежащих домов получат возможность размещать машины на хранение. На парковке планируется создать 105 мест.

Сейчас под управлением «Красгорпарка» работают семь платных парковок.

Напомним, что в начале лета 2021 было подписано распоряжение о расширении списка платных автостоянок в Красноярске. С 1 июля платной стала парковка на пл. Революции. Позже платную парковку запустили на Центральной набережной в районе Речвокзала и кинотеатра «Синема парк». Весной 2022 к ним добавилась парковка у ЦУМа на ул. К. Маркса.

Средства, полученные от работы платных стоянок, планируется направить на благоустройство общественных пространств, закрепленных за «Красгорпарком».

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