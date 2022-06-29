«Тише едешь»: разрешенную скорость для самокатов в Красноярске снизили вдвое
Прежние правила были разработаны чуть менее года назад, теперь их изменили. Вероятно, из-за жалоб красноярцев.
До подписания обновленных соглашений говорить о конкретном уровне ограничения скорости на набережных или где-либо ещё преждевременно. Только подписав новые добровольные соглашения, стороны будут обязаны следовать зафиксированным в них положениям», — добавили в мэрии.
У жителей Красноярска появилась возможность стать гидами и разработать уникальный маршрут по территории города. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Рынок кикшеринга Красноярска пополнился новым игроком
Еще один сервис краткосрочной аренды выставил свои электросамокаты на улицах Красноярска.
Озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства: объявлены торги
В Красноярске объявлены торги на второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский». Закупку разместило МАУ «Красгорпарк», рассказали в администрации Красноярска.
«Россети» и СГК договорились построить зарядную сеть для электромобилей в Красноярске
О подобных планах стало известно в конце мая. Теперь они обрели реальное очертание.