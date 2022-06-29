«Тише едешь»: разрешенную скорость для самокатов в Красноярске снизили вдвое

Прежние правила были разработаны чуть менее года назад, теперь их изменили. Вероятно, из-за жалоб красноярцев.

Скорость движение самокатов по набережным Красноярска не должна превышать 10 км/ч. Такое решение приняли в мэрии города, сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев, со ссылкой на руководителя департамента горхозяйства Красноярска Алексея Фоминых.

Также он уточнил, что это требование будет распространяться только на самокаты, которые взяты в аренду.

Напомним, что мэрия Красноярска, ГИБДД и прокатчики самокатов договорились о правилах использования этой техники в сентябре 2021 года. Тогда их скорость движения ограничили 20 км/ч и распространялось это условие не только на набережные, но и ряд улиц города. По проспекту же Мира и Виноградовскому мосту можно было ехать не быстрее 15 км/ч.

Будет ли распространятся новое ограничение на эти статьи правил и с какого времени оно начнет действовать, оперативно выяснить не удалось.

Обновлено в 15:40: Как пояснили DK.RU в департаменте горхозяйства, окончательного решения по ограничению скорости до 10 км/ч пока нет — вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. До подписания обновленных соглашений говорить о конкретном уровне ограничения скорости на набережных или где-либо ещё преждевременно. Только подписав новые добровольные соглашения, стороны будут обязаны следовать зафиксированным в них положениям», — добавили в мэрии.

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