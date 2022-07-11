Реки и озера близ Красноярска непригодны для купания

Роспотребнадзор проверил качество воду в городских водоемах. Выводы неутешительны для красноярцев.

Качество воды в реках и озерах Красноярска делает их непригодными для купания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, по результатам мониторинга, которое его ведомство провело в июне.

Он рассказал, что по микробиологическим показателям существующим нормам на сегодня не соответствует:

озеро «Бархатное» (Березовский район);

озеро Мясокомбинат (Красноярск);

озеро Песчанка (Красноярск);

река Кача (район поселка Солонцы);

река Базаиха (у моста, район «Бобрового лога»).

Также, по словам Горяева, не стоит купаться в Енисее на пляже Есаулово в Березовском районе и в озере Бузим в Сухобузимском районе.

Напомним, что на сегодня в Красноярске официально открыт только один пляж — в районе острова Татышев.

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