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Реки и озера близ Красноярска непригодны для купания

Реки и озера близ Красноярска непригодны для купания
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Роспотребнадзор проверил качество воду в городских водоемах. Выводы неутешительны для красноярцев.

#НОВОСТИ
Качество воды в реках и озерах Красноярска делает их непригодными для купания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, по результатам мониторинга, которое его ведомство провело в июне.
 
Он рассказал, что по микробиологическим показателям существующим нормам на сегодня не соответствует:
  • озеро «Бархатное» (Березовский район);
  • озеро Мясокомбинат (Красноярск);
  • озеро Песчанка (Красноярск);
  • река Кача (район поселка Солонцы); 
  • река Базаиха (у моста, район «Бобрового лога»).
Также, по словам Горяева, не стоит купаться в Енисее на пляже Есаулово в Березовском районе и в озере Бузим в Сухобузимском районе.
 
Напомним, что на сегодня в Красноярске официально открыт только один пляж — в районе острова Татышев.
 
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Автор: Петр Савельев
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