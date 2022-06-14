В Красноярском крае начали открываться пляжи. Пока не в Красноярске

Всего в регионе планируют открыть более двух десятков мест для купания, но пока разрешения получили лишь пять из них.

Пять пляжей в Красноярском крае получили все разрешения и начали работать. Об этом рассказали в региональном агентстве ГО и ЧС.

В частности, сейчас в крае действуют:

пляж «Бархат-парк» в Березовском районе;

два городских пляжа на Кантатском водохранилище в Железногорске;

озеро-парк «Емельяновское»;

пляж оздоровительного лагеря «Солнышко» на озере Инголь в Шарыповском районе.

Как сообщили в ведомстве, всего летом 2022 года в крае планируют открыть 24 пляжа.

В краевом Главке МЧС напомнили, что купание в местах, где установлена табличка «Купаться запрещено», карается штрафом в размере от 500 до 1 000 рублей.

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