В Красноярском крае начали открываться пляжи. Пока не в Красноярске
Всего в регионе планируют открыть более двух десятков мест для купания, но пока разрешения получили лишь пять из них.
- пляж «Бархат-парк» в Березовском районе;
- два городских пляжа на Кантатском водохранилище в Железногорске;
- озеро-парк «Емельяновское»;
- пляж оздоровительного лагеря «Солнышко» на озере Инголь в Шарыповском районе.
Жители Красноярска могут проголосовать за сквер, который будет благоустроен в следующем году. Напомним, ранее жители нашего города уже выбрали 8 скверов, которые ждет реновация в 2023-м.
В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте
Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.
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В Красноярском крае к летнему сезону не готов ни один пляж
Всего в летнем сезоне на территории края запланирована работа 4 пляжей, все они расположены в городе Красноярске и его окрестностях. Однако ни одна из зон отдыха не готова к летнему сезону.