В Красноярске официально разрешили купаться на пляже в Татышев-парке. Там ждут документы

Пляж в МАУ «Татышев-парк» официально готов к купальному сезону. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По его словам, зоне рекреации выдали необходимые разрешительные документы.

«Сегодня нами выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта и прилегающего берега, подтверждающего их безопасность», — сообщил Дмитрий Горяев.

Он отметил, что арендатор территории уже провел благоустроительные работы, а также работы по ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжа.

Однако в самом МАУ «Татышев-парк» разрешительные документы еще не получили.

«Мы на руки документы пока не получили. Информацию также узнали от главного санитарного врача. Но пока подтвердить ее не можем, так как все еще ждем документов», — рассказали DK.RU в МАУ «Татышев-парк».

Отметим, ранее еще 5 пляжей на территории региона получили необходимые разрешения и начали работать.

Напомним, сейчас в крае искупаться можно на пляже «Бархат-парк» в Березовском районе, на двух городских пляжах на Кантатском водохранилище в Железногорске, на озере-парке «Емельяновское» и на пляже оздоровительного лагеря «Солнышко» на озере Инголь в Шарыповском районе.

Всего летом 2022 года в крае планируют открыть 24 пляжа.

Ранее DK.RU сообщал, что озеро-парк «Октябрьский» готовят ко второму этапу благоустройства. Концепцию реновации территории готовили с учетом пожеланий горожан.

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