В Красноярском крае к летнему сезону не готов ни один пляж
Всего в летнем сезоне на территории края запланирована работа 4 пляжей, все они расположены в городе Красноярске и его окрестностях. Однако ни одна из зон отдыха не готова к летнему сезону.
Планируется, что пляжный отдых будет доступен красноярцам на о. Отдыха, в районе Абаканской протоки р. Енисей, на о. Татышев, у Октябрьского моста, на озеро «Семирадское» и на озере «Бархатное».
Главный санитарный врач края Дмитрий Горяев отметил, что предприниматели, которые арендуют эти зоны, должны провести работы по благоустройству берега, ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей, лабораторному исследованию воды и песка.
Затем обратиться в Управление Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам.
Но на сегодняшний день ни одного заявления о выдаче такого заключения в Роспотребнадзор не поступало.
«В в настоящее время нами организован мониторинг качества воды поверхностных водоемов Красноярского края», — рассказал Дмитрий Горяев.
Ранее DK.RU сообщал, что остров Татышев летом 2022 года готовит красноярцам новый пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами и фуд-кортом. Площадка будет платной.
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