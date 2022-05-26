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В Красноярском крае к летнему сезону не готов ни один пляж

В Красноярском крае к летнему сезону не готов ни один пляж
Иллюстрация: Официальная страница комплекса «Емельяновский» в Инстаграм

Всего в летнем сезоне на территории края запланирована работа 4 пляжей, все они расположены в городе Красноярске и его окрестностях. Однако ни одна из зон отдыха не готова к летнему сезону.

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Планируется, что пляжный отдых будет доступен красноярцам на о. Отдыха, в районе Абаканской протоки р. Енисей, на о. Татышев, у Октябрьского моста, на озеро «Семирадское» и на озере «Бархатное».

Главный санитарный врач края Дмитрий Горяев отметил, что предприниматели, которые арендуют эти зоны, должны провести работы по благоустройству берега, ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей, лабораторному исследованию воды и песка.

Затем обратиться в Управление Роспотребнадзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и нормативам.

Но на сегодняшний день ни одного заявления о выдаче такого заключения в Роспотребнадзор не поступало.

«В в настоящее время нами организован мониторинг качества воды поверхностных водоемов Красноярского края», — рассказал Дмитрий Горяев.

Ранее DK.RU сообщал, что остров Татышев летом 2022 года готовит красноярцам новый пляжно-развлекательный комплекс с бассейнами и фуд-кортом. Площадка будет платной.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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