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Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение в Красноярске от горящих лесов

Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение в Красноярске от горящих лесов
Иллюстрация: yandex.ru

Красноярск заволокло смогом пожаров горящих лесов. Управление Роспотребнадзора края организовало мониторинг качества атмосферного воздуха.

#НОВОСТИ

По данным 13 часов 27 мая 2022 на территории жилой застройки Красноярска зарегистрировано превышение в 1,3 раза максимально-разовых концентраций по диоксиду азота», — сообщил Дмитрий Горяев, глава управления РПН края, в ТГ-канале.

В результате исследований в краевом центре фиксировалось превышение МРК (максимально-разовых концентраций) в отобранных пробах — 1,2…2,2 раза по РМ2.5, в 1,2 раза — по РМ10, в 1,2…1,7 раза — по диоксиду азота.

Оперштаб региона сообщает, что

за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га, остановлено распространение 8 пожаров на площади 1,4 тыс. га».

На данный момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на общей площади 18,2 тыс. га, — сообщает краевой лесопожарный центр.

Очаги возгораний фиксируются в 14 муниципальных образованиях, в ликвидации участвуют 788 человек, 55 единиц техники.

Напомним, что в Красноярском крае действует режим ЧС — запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.

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Автор: Петр Савельев
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