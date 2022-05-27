Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение в Красноярске от горящих лесов

Красноярск заволокло смогом пожаров горящих лесов. Управление Роспотребнадзора края организовало мониторинг качества атмосферного воздуха.

По данным 13 часов 27 мая 2022 на территории жилой застройки Красноярска зарегистрировано превышение в 1,3 раза максимально-разовых концентраций по диоксиду азота», — сообщил Дмитрий Горяев, глава управления РПН края, в ТГ-канале.

В результате исследований в краевом центре фиксировалось превышение МРК (максимально-разовых концентраций) в отобранных пробах — 1,2…2,2 раза по РМ2.5, в 1,2 раза — по РМ10, в 1,2…1,7 раза — по диоксиду азота.

Оперштаб региона сообщает, что

за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га, остановлено распространение 8 пожаров на площади 1,4 тыс. га».

На данный момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на общей площади 18,2 тыс. га, — сообщает краевой лесопожарный центр.

Очаги возгораний фиксируются в 14 муниципальных образованиях, в ликвидации участвуют 788 человек, 55 единиц техники.

Напомним, что в Красноярском крае действует режим ЧС — запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.

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