Три бассейна и пляжный отдых: что готовит красноярцам остров Татышев
Летом 2022 году на острове Татышев откроется пляжно-развлекательный комплекс. Площадка будет платной. Красноярцев ждет зона отдыха более чем на 1 тыс. шезлонгов.
На острове оборудуют три бассейна с подогревом — детский, средний и большой (длиной 25 м).
На территории комплекса также расположатся два фуд-корта, детская площадка и раздевалки .
В мэрии Красноярска рассказали, что в проекте все конструкции временные и легковозводимые. В качестве покрытия территории планируют использовать деревянные настилы, а также рулонный газон.
Под будущий комплекс власти города специально выбирали площадку, где почти не было зеленых насаждений.
«В ближайшее время планируем приступить к благоустройству, внешней и внутренней отделке комплекса. Работы проводим по графику, аккуратно, чтобы минимизировать влияние на среду острова», — сообщила исполнительный директор, проект-менеджер компании-инвестора ООО «Крастехспец» Светлана Гвоздева.
Планируется, что отдыхать в новом комплексе красноярцы смогут уже в конце мая — начале июня.
Отметим, проект реализуется за счет инвестора, поэтому вход в комплекс будет платным.
Ранее DK.RU сообщал, что мэрия Красноярска благоустроит озеро «Любовь», что на острове Татышев.
На правом берегу озера планируется обустроить галечный пляж с деревянными шезлонгами, качелями, раздевалками и туалетами, а на левом появятся скамейки, навесы и беседки.
Читайте также:
-
Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный
На портале Госзакупки появился соответствующий лот, размещенный департаментом муниципального заказа регионального центра.
-
На месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске построят бассейн
Идею сформулировали еще в прошлом году, но к реализации собираются приступить только в этом. Здесь же обещают разбить сквер.
-
Мэрия Красноярска объявила тендер на проектирование пешеходного моста на о. Татышев
Сергей Еремин, глава краевого центра, сообщает в инстаграме об объявленном тендере на проектирование пешеходного моста на о. Татышев.
-
Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику
В этом году на дороги города снова вышли «дедморозоатовмобили» МП «САТП». Нарядный спецтранспорт будет выходить на маршрут каждый день до конца новогодних каникул.