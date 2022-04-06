Три бассейна и пляжный отдых: что готовит красноярцам остров Татышев

Летом 2022 году на острове Татышев откроется пляжно-развлекательный комплекс. Площадка будет платной. Красноярцев ждет зона отдыха более чем на 1 тыс. шезлонгов.

На острове оборудуют три бассейна с подогревом — детский, средний и большой (длиной 25 м).

На территории комплекса также расположатся два фуд-корта, детская площадка и раздевалки .

В мэрии Красноярска рассказали, что в проекте все конструкции временные и легковозводимые. В качестве покрытия территории планируют использовать деревянные настилы, а также рулонный газон.

Под будущий комплекс власти города специально выбирали площадку, где почти не было зеленых насаждений.

«В ближайшее время планируем приступить к благоустройству, внешней и внутренней отделке комплекса. Работы проводим по графику, аккуратно, чтобы минимизировать влияние на среду острова», — сообщила исполнительный директор, проект-менеджер компании-инвестора ООО «Крастехспец» Светлана Гвоздева.

Планируется, что отдыхать в новом комплексе красноярцы смогут уже в конце мая — начале июня.

Отметим, проект реализуется за счет инвестора, поэтому вход в комплекс будет платным.

Ранее DK.RU сообщал, что мэрия Красноярска благоустроит озеро «Любовь», что на острове Татышев.

На правом берегу озера планируется обустроить галечный пляж с деревянными шезлонгами, качелями, раздевалками и туалетами, а на левом появятся скамейки, навесы и беседки.

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