В Красноярске для расширения Красраба снесут 6 павильонов

Администрация города изымает земельные участки и недвижимость на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.

Распоряжение подписал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Объекты изымают для муниципальных нужд. На этом участке планируют расширять проезжую часть Красраба.

В документе сообщается , что под снос пойдут 6 павильонов. Собственникам выплатят компенсацию или предоставят другие участки. «Управление капитального строительства» должно оцениить стоимость этих объектов и провести переговоры с предпринимателями.

Планируется, что проспект имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной расширят до трех полос на участке в 450 метров. Сейчас заказан проект, точные сроки реконструкции пока неизвестны. Но работы планируют завершить к 400-летию города.

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