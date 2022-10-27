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В Красноярске для расширения Красраба снесут 6 павильонов

В Красноярске для расширения Красраба снесут 6 павильонов
Иллюстрация: Город Красноярск

Администрация города изымает земельные участки и недвижимость на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.

#НОВОСТИ
Распоряжение подписал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Объекты изымают для муниципальных нужд. На этом участке планируют расширять проезжую часть Красраба. 
 
В документе сообщается, что под снос пойдут 6 павильонов. Собственникам выплатят компенсацию или предоставят другие участки. «Управление капитального строительства» должно оцениить стоимость этих объектов и провести переговоры с предпринимателями.
 
Планируется, что проспект имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной расширят до трех полос на участке в 450 метров. Сейчас заказан проект, точные сроки реконструкции пока неизвестны. Но работы планируют завершить к 400-летию города. 
 
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Автор: Петр Савельев
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