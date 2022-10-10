В Красноярске планируют реконструировать Театр оперы и балета
Реконструкция театра оперы и балета в Красноярске может занять более четырех лет. Сроки, когда планируют приступить к работам и закончить их, пока не называются.
Проектирование на основе полученных данных может занять порядка двух лет, и сама реконструкция тоже не менее двух лет», — отметил министр.
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Организаторы фестиваля Хворостовского расширят географию на всю Россию
Сегодня в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего фестиваля Дмитрия Хворостовского, который стартует 8 октября 2022.
В Красноярске 19...31 августа пройдет театральный фестиваль «Язык мира»
Фестиваль является одним из главных проектов Красноярского ТЮЗа. Он проходит при поддержке Правительства Красноярского края.
Ольга Романова: Театр — это территория любви и просвещения
В Красноярском музыкальном театре новый руководитель — Ольга Романова. Накануне театрального сезона мы попросили поделиться первыми впечатлениями в новой должности.