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В Красноярске планируют реконструировать Театр оперы и балета

В Красноярске планируют реконструировать Театр оперы и балета
Иллюстрация: Евгений Корюкин/vk.com/krasopera

Реконструкция театра оперы и балета в Красноярске может занять более четырех лет. Сроки, когда планируют приступить к работам и закончить их, пока не называются.

#НОВОСТИ
Аркадий Зинов, министр культуры края, рассказал ТАСС, что в настоящее время проведено инструментальное обследование театра. Если внешне театр выглядит «благополучно», то внутри есть проблемы. 
Проектирование на основе полученных данных может занять порядка двух лет, и сама реконструкция тоже не менее двух лет», — отметил министр.
После реконструкции культурное учреждение станет больше. Там же планируют открыть музей певца Дмитрия Хворостовского, имя которого сейчас присвоено театру.
 

Справка

 
Театр оперы и балета в Красноярске работает с декабря 1978. После смерти Дмитрия Хворостовского его имя присвоили театру опера и балета, институту искусств и международному аэропорту. Сейчас в городе проходит фестиваль Дмитрия Хворостовского. Мероприятие проводится в Красноярске с 2019.
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Автор: Петр Савельев
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