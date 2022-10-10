В Красноярске планируют реконструировать Театр оперы и балета

Реконструкция театра оперы и балета в Красноярске может занять более четырех лет. Сроки, когда планируют приступить к работам и закончить их, пока не называются.

ТАСС , что в настоящее время проведено инструментальное обследование театра. Если внешне театр выглядит «благополучно», то внутри есть проблемы. Аркадий Зинов , министр культуры края, рассказал, что в настоящее время проведено инструментальное обследование театра. Если внешне театр выглядит «благополучно», то внутри есть проблемы.

Проектирование на основе полученных данных может занять порядка двух лет, и сама реконструкция тоже не менее двух лет», — отметил министр.

После реконструкции культурное учреждение станет больше. Там же планируют открыть музей певца Дмитрия Хворостовского, имя которого сейчас присвоено театру.

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