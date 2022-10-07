Организаторы фестиваля Хворостовского расширят географию на всю Россию

Антон Левахин, художественный руководитель фестиваля, сообщил, что существует план о расширении географии фестиваля за пределы Красноярска и всего Красноярского края.

Г-н Левахин отметил, что организаторы планируют сделать фестиваль федеральным проектом, поскольку концерты фестиваля благодаря видеозаписям увидела многомиллионная публика.

Концерт Хуан Диего Флореса и другие концерты были показаны в новогоднюю ночь на различных европейских телеканалах в 2019 году, но по неизвестным причинам не были транслированы по федеральным каналам, в том числе на канале «Культура», – подчеркнул худрук фестиваля.