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Организаторы фестиваля Хворостовского расширят географию на всю Россию

Организаторы фестиваля Хворостовского расширят географию на всю Россию
Иллюстрация: Елена Лейман

Сегодня в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего фестиваля Дмитрия Хворостовского, который стартует 8 октября 2022.

#НОВОСТИ

Антон Левахин, художественный руководитель фестиваля, сообщил, что существует план о расширении географии фестиваля за пределы Красноярска и всего Красноярского края.

Безусловно, это должны быть и другие города России», — заявил г-н Левахин.

Г-н Левахин отметил, что организаторы планируют сделать фестиваль федеральным проектом, поскольку концерты фестиваля благодаря видеозаписям увидела многомиллионная публика.

Концерт Хуан Диего Флореса и другие концерты были показаны в новогоднюю ночь на различных европейских телеканалах в 2019 году, но по неизвестным причинам не были транслированы по федеральным каналам, в том числе на канале «Культура», – подчеркнул худрук фестиваля.

 

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Автор: Петр Савельев
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