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Оперный театр открыл продажу билетов на два дополнительных спектакля «Дон Жуан»

Оперный театр открыл продажу билетов на два дополнительных спектакля «Дон Жуан»
Иллюстрация: пресс-служба Красноярского театра оперы и балета

Показы состоятся в рамках фестиваля имени Дмитрия Хворостовского. На спектакли 21, 22 и 23 октября билеты уже почти закончились, дополнительные состоятся 26 и 27 октября.

#НОВОСТИ

Подготовка к премьере постановка оперы «Дон Жуан, или Наказанный распутник» Вольфганга Амадея Моцарта началась в марте. Художественный руководитель Фестиваля Антон Левахин объединил для постановки феноменальный творческий коллектив. Над спектаклем работают: дирижер Петер Феранец (Словакия), режиссер Михаэль Штурмингер (Австрия), педагог-концертмейстер Кристиан Кох (Австрия), художники-постановщики – Ренате Мартин и Андреас Донхаузер (Австрия), художник Ахсар Муриев (Россия), художник по свету Эй Джей Вейссбард (США) и педагог по вокалу Божена Феранцова (Словакия). Эудженио Мария Деджакоми (Италия) обучает солистов итальянскому языку: опера исполняется на языке оригинала.

Опера «Дон Жуан» – гениальное произведение Моцарта. Ее по праву называют «королевой опер». В образе Дона Жуана и Лепорелло на сценах всего мира блистал сам Дмитрий Хворостовский. Я уверен, что наша постановка – это потрясающая возможность для молодых талантливых артистов работать с именитыми мастерами, которые помогут им подняться на мировой уровень», – говорит Антон Левахин.

Среди артистов, исполняющих главные роли, – солисты красноярского театра, студенты Института искусств, и приглашенные звезды мировой оперной сцены, имена которых будут открыты перед премьерой.

Благодаря поддержке Красноярского фонда развития искусства им. Д. Хворостовского цена билетов на все события Фестиваля составит от 400 до 2000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте театра www.krasopera.ru.

 

Автор: Петр Савельев
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