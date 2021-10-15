Оперный театр даст концерт в аэропорту Красноярск

Артисты Красноярского театра оперы и балета выступят в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского 16 октября – в день рождения легендарного оперного певца.

Концерт начнется в 10.00 в общей зоне терминала 1 у белого рояля. Перед зрителями выступят молодые баритоны Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Денис Гречишкин и Павел Анциферов. В программе – произведения, которые в разные годы Дмитрий Хворостовский исполнял на различных сценах мира. Прозвучат ария Демона из оперы «Демон» Антона Рубинштейна, ария Алеко из оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, ария Валентина из оперы «Фауст» Шарля Гуно, а также песня «Тройка мчится, тройка скачет» на музыку Павла Булахова.

16 октября Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 59 лет.

Напомним, с 16 по 31 октября в Красноярске состоится фестиваль Дмитрия Хворостовского, он учрежден в 2019 году по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса при поддержке родителей певца – Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и Художественный руководитель Фестиваля – Антон Левахин.

Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Красноярского края и Министерства культуры Красноярского края.

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