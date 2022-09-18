Ольга Романова: Театр — это территория любви и просвещения

В Красноярском музыкальном театре новый руководитель — Ольга Романова. Накануне театрального сезона мы попросили поделиться первыми впечатлениями в новой должности.

Каким вы видите современный музыкальный театр сегодня?

— Современный театр — это платформа для общения со зрителем: мы не ограничены одним сценическим пространством. Чтобы найти своего зрителя, театр не только показывает репертуарные спектакли. Он работает над межинституциональными, партнерскими отношениями, организует и проводит внесценические программы и мероприятия. Важно сохранять традиции, но одновременно идти в ногу со временем, чтобы быть привлекательным для молодого зрителя. Театр сегодня становится местом силы. Здесь можно отдохнуть от повседневных проблем, в комфортном пространстве получить пищу для ума и эстетическое удовольствие. То есть театр — это территория любви и просвещения, которая позволяет человеку быть собой, задавать себе актуальные вопросы и развиваться.

Какие задачи в должности директора театра перед вами сейчас стоят?

— Сейчас необходимо максимально быстро включиться во все хозяйственные и административные процессы. Времени на раскачку нет, совсем скоро мы начинаем свой 64-й творческий сезон. Если говорить глобально, то директор как менеджер в первую очередь должен создавать комфортные условия для творческой реализации коллектива и приятную атмосферу для нашего зрителя. А как — можем поговорить чуть позднее.

Будет ли проводиться модернизация театра — капитальный ремонт, техническое оснащение и так далее?

— Преобразования в музыкальном театре уже идут. Ведутся работы по благоустройству, также будет обновлен фасад и входная группа. Театр начинается с вешалки, поэтому приветливый внешний вид — отличное начало модернизации. Что касается технической оснащенности, то для музыкального театра одна из основных потребностей для раскрытия потенциала на сцене — это звук, Именно поэтому министерство культуры Красноярского края выделило деньги на линейный массив — акустическое оборудование, позволяющее повысить качество выдаваемого звука. Надо отметить, что учредитель крайне внимательно относится к проблемам подведомственных учреждений, старается поддержать и тем самым позволяет создать платформу для творчества.

Будет ли меняться репертуарная политика театра и в каком направлении?

— Театр — работа слаженной команды, а не территория для экспериментов одного человека. Поэтому творческая стратегия обязательно будет утверждена совместно с художественным руководством. Сейчас мы находимся в этом процессе: предлагаем, обсуждаем, выбираем новые наименования для репертуара. Рассчитываем на достойный результат, постараемся приятно удивить зрителя.

Будут ли нововведения в работе с аудиторией?

— Как и с репертуарной политикой театра, сейчас идет комплексный анализ текущего состояния работы со зрительской аудиторией. У Самого Музыкального есть свой лояльный любящий зритель. Работа с существующей аудиторией и постоянное привлечение новой — система многофакторная, требующая особого подхода к каждой отдельной категории по созданию правильной атмосферы и поддержки желания посещать наш театр. Связка театр — зритель — это долгосрочный союз. При этом надо дополнить, что изменения будут проходить плавно и комфортно для всех участников процесса.

Будут ли привлекаться новые творческие силы к работе театра?

— Конечно, ведь для театра это всегда возможность освоения нового творческого языка и сценических техник для сотрудников, а также расширение палитры разноплановых спектаклей для зрителя. Помимо привлечения ресурсов для постановочных процессов будем приглашать ведущих театральных деятелей на мастер-классы. Это важно для того, чтобы осваивать различные сценические и внесценические методы, делиться опытом с другими театрами. Мы намерены усиливать и структурировать работу с основными вузами страны по привлечению новых артистов в труппу. Работа впереди интересная и разноплановая. Главная наша цель — чтобы каждый участник команды — неважно, на сцене он работает или обеспечивает театральные процессы, — смог реализовать весь свой потенциал на благо театра. Тогда мы сможем стать максимально эффективными и быть интересными зрителю.