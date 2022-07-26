В Красноярске с 19 по 31 августа пройдет театральный фестиваль «Язык мира»

Фестиваль является одним из главных проектов Красноярского ТЮЗа. Он проходит при поддержке Правительства Красноярского края.

В рамках фестиваля красноярцы увидят лучшие российские спектакли для семейной и молодёжной аудитории, поставленные в сезоне 2021/2022г. Зрителям будут представлены спектакли театров из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Новосибирска.

«В программу Фестиваля вошли самые резонансные постановки разных жанров — от драмы и мистерии до оперы и мюзикла», — рассказали в Красноярском ТЮЗе.

Стартует театральный фестиваль с оперы «Три сестры» в постановке Екатеринбургского театра «Урал Опера Балет».

Спектакль — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Также эта опера признана «Событием года» российской оперной премией Casta diva и «Спектаклем года» по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение».

Подросткам и семейной аудитории будет адресован спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пэн в Кенсингтонском саду».

Пермский академический Театр-Театр представит оперу для драматических артистов «Антигона» — триумфатора нынешней «Золотой маски».

Спектакль — лауреат российской национальной театральной премии.

Отметим, спектакли IV Фестиваля театра юного зрителя «Язык мира» будут проходить на четырёх сценических площадках Красноярска: в Большом концертном зале Краевой филармонии, в Театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, в Музыкальном театре и Драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярский ТЮЗ стал лауреатом премии правительства России. Премия составляет 3 миллиона рублей и присуждается театрам только один раз.

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