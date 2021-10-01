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Слух: Роман Феодори может занять пост Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Слух: Роман Феодори может занять пост Александра Ширвиндта в Театре сатиры
Иллюстрация: Роман Феодори/Facebook

В московской театральной среде обсуждается заявление Ширвиндта об уходе с поста худрука. Главная интрига - кто заменит мэтра. В последние несколько лет столичные театры значительно обновились.

#НОВОСТИ

Знаменитый артист недавно выписался из больницы. Как пишет «МК», свое решение он объяснил тем, что устал. 87-летний Ширвиндт руководил театром с 2000 года, сменив на этом посту Валентина Плучека.

На смену ему прочат несколько кандидатур. По данным театрального обозревателя «МК» Марины Райкиной, обсуждаются персоны Романа Феодори, худрука Красноярского ТЮЗа, режиссера Театра Наций и новосибирского «Красного Факела» Тимофея Кулябина, Антона Яковлева, который много ставит в Театре сатиры, и Сергея Газарова, который возглавил театр Армена Джигарханяна после смерти артиста. Артист и блогер Сергей Марочкин называет в числе претендентов на пост худрука Сатиры режиссеров Юрия Бутусова, Родиона Овчинникова, Константина Гацалова и Романа Феодори. Любопытно, что худрук ТЮЗа фигурирует в списках разных источников.

Напомним, месяц назад Красноярский ТЮЗ в рамках проекта «Большие гастроли» триумфально выступил в Москве, показав четыре самых успешных спектакля: «Алиsа», «Биндюжник и король», «Хлебзавод» и «Гоголь. Экспонаты» - премьеру прошлого сезона.

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Автор: Петр Савельев
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