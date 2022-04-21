Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
79,02
85,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские актеры получили четыре «Золотые Маски»

Красноярские актеры получили четыре «Золотые Маски»
Иллюстрация: gorsovety.ru

20 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Две награды у Красноярска.

#НОВОСТИ

И еще 2 получил режиссер Красноярского ТЮЗа Роман Феодори за работу в Перми.

Первую «Золотую Маску» принес красноярскому оперному театру певец Михаил Пирогов ролью Соловей Будимирович в опере «Богатыри».

Вторую «Маску» взяла Марина Бабошина за роль Долли в спектакле «Анна Каренина» театра юного зрителя.

Роман Феодори получил две «Золотые Маски». Его опера для драматического театра «Антигона», поставленная в Пермском «Театре-Театре», признана лучшим спектаклем в номинации «оперетта/мюзикл», а сам Роман получил награду за лучшую работу режиссёра.

Отметим, в 2022 году фестиваль «Золотая Маска» проводится в 28-й раз.

Напомним, российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ . Награда вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.

«Золотая Маска» — российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы — Дирекцией Фестиваля «Золотая Маска»

Ранее DK.RU рассказывал, что красноярский ТЮЗ поставил оперу «Жанна Д`Арк».

Премьера спектакля в постановке Романа Феодори состоялась 14 февраля. ТЮЗ впервые представил постановку в жанре оперы для драматического театра.

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • «Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
  • УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроенияУСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
  • Aviasales назвал Красноярск столицей сусликовAviasales назвал Красноярск столицей сусликов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.