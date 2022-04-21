Красноярские актеры получили четыре «Золотые Маски»

20 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Две награды у Красноярска.

И еще 2 получил режиссер Красноярского ТЮЗа Роман Феодори за работу в Перми.

Первую «Золотую Маску» принес красноярскому оперному театру певец Михаил Пирогов ролью Соловей Будимирович в опере «Богатыри».

Вторую «Маску» взяла Марина Бабошина за роль Долли в спектакле «Анна Каренина» театра юного зрителя.

Роман Феодори получил две «Золотые Маски». Его опера для драматического театра «Антигона», поставленная в Пермском «Театре-Театре», признана лучшим спектаклем в номинации «оперетта/мюзикл», а сам Роман получил награду за лучшую работу режиссёра.

Отметим, в 2022 году фестиваль «Золотая Маска» проводится в 28-й раз.

Напомним, российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ . Награда вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.

«Золотая Маска» — российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы — Дирекцией Фестиваля «Золотая Маска»

Ранее DK.RU рассказывал, что красноярский ТЮЗ поставил оперу «Жанна Д`Арк».

Премьера спектакля в постановке Романа Феодори состоялась 14 февраля. ТЮЗ впервые представил постановку в жанре оперы для драматического театра.