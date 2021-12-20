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Красноярский ТЮЗ стал лауреатом премии правительства России

Красноярский ТЮЗ стал лауреатом премии правительства России
Иллюстрация: Красноярский ТЮЗ

Премия правительства РФ имени Федора Волкова за значительный вклад в развитие российской культуры ежегодно вручается творческим работникам и коллективам.

#НОВОСТИ

Список лауреатов утверждает Правительство России на основании предложений межведомственного совета по присуждению премий в области культуры. Специальная награда, носящая имя создателя первого постоянного русского театра Фёдора Волкова, присуждается за вклад в развитие театрального искусства.

Премия составляет 3 миллиона рублей и присуждается театрам только один раз. Повторно её получить невозможно. Торжественное вручение должно состояться в течение ближайших месяцев.

Для нас эта премия – приятная неожиданность и большая радость. Это очень престижная награда, которую наш театр получит не за отдельную постановку, а за всё в комплексе – за качество спектаклей, за творческий уровень труппы, за наши проекты, за успехи на фестивалях и за то, что зрители любят Красноярский ТЮЗ. Я очень благодарен экспертам, которые выбрали нас среди других успешных театров России. Премия имени Волкова – высокая оценка для всего коллектива, которую мы постараемся не только удержать, но и перерасти», - говорит Роман Феодори, художественный руководитель Красноярского ТЮЗа.

Красноярский ТЮЗ стал лауреатом премии правительства России 1

Всего за вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий правительства. В числе лауреатов художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, директор этого же театра Кирилл Крок, хореограф Борис Эйфман и другие. За лучшие постановки по русской классике отмечены Хабаровский, Кировский и Севастопольский театры юного зрителя.

Красноярский ТЮЗ стал лауреатом премии правительства России 2

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Автор: Петр Савельев
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